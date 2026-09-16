Más movimiento, pero sin acuerdos: la foto del mercado inmobiliario rural en Argentina

Resumen Ejecutivo El Índice InCAIR de la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales subió 4,43 puntos en agosto, alcanzando los 50 puntos de actividad.

de la subió 4,43 puntos en agosto, alcanzando los de actividad. Las consultas y visitas a campos crecieron, pero la ampliación de la brecha de precios entre compradores y vendedores frena la concreción de operaciones.

entre compradores y vendedores frena la concreción de operaciones. Los campos ganaderos concentran el mayor nivel de interés, sostenidos por la firmeza y dinamismo de los valores de la hacienda.

La actividad del mercado inmobiliario rural mostró una nueva mejora durante agosto. Según el Índice de actividad del mercado inmobiliario rural (InCAIR), elaborado por la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales (CAIR), el indicador llegó a 50 puntos, lo que representa una suba de 4,43 puntos frente a julio.

El índice refleja exclusivamente el nivel de actividad del mercado y no mide precios ni valores de los campos. Su escala toma como referencia máxima los 100 puntos correspondientes al pico histórico de actividad.

Consultas y visitas a los campos, con tendencia positiva

El comportamiento de agosto confirma una tendencia que se viene observando durante el año: las consultas y las visitas a establecimientos rurales continúan creciendo, aunque de manera leve.

Este mayor movimiento todavía no se traduce necesariamente en un incremento equivalente de las operaciones. Uno de los principales factores que condicionan al mercado continúa siendo la diferencia de expectativas entre quienes ofrecen campos y quienes buscan comprar.

La brecha entre compradores y vendedores vuelve a ampliarse

Uno de los datos destacados del informe es que la distancia entre los valores pretendidos por los vendedores y las expectativas de los compradores volvió a ampliarse durante agosto.

De acuerdo con CAIR, en una parte importante del mercado los valores planteados por los vendedores no son convalidados por los compradores, lo que dificulta que el mayor nivel de consultas se transforme en un mayor volumen de negocios.

La hacienda sostiene el interés por los campos ganaderos

Otro factor que aparece como dinamizador del mercado es el comportamiento de los valores de la hacienda.

El informe señala que los precios de la hacienda continúan generando un buen nivel de consultas sobre los campos ganaderos, sumando interés sobre este segmento del mercado inmobiliario rural.

Un mercado que avanza, pero todavía encuentra límites

El dato de agosto muestra un mercado inmobiliario rural con una actividad que mantiene una trayectoria levemente ascendente durante 2026.

Sin embargo, la evolución del InCAIR también refleja una situación todavía condicionada por las expectativas de valor. El incremento de consultas y visitas convive con una brecha entre compradores y vendedores que, según CAIR, continúa dejando parte del mercado sin convalidar los precios pretendidos.

Con 50 puntos, el InCAIR de agosto vuelve a marcar una mejora mensual y consolida la tendencia alcista de la actividad, aunque el cierre efectivo de operaciones sigue dependiendo del encuentro entre las expectativas de ambas partes.