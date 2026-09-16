Claves del día: las proyecciones del presupuesto 2027, la industria pierde altura y Razzini gana tiempo

La economía argentina vuelve a discutir su futuro con dos relojes sobre la mesa. El Gobierno proyecta una recuperación para 2027; las empresas administran las urgencias de 2026. Entre ambos aparecen fábricas con capacidad disponible, obras que necesitan pasar de las planillas al territorio y procesos concursales en los que ganar tiempo es parte de la búsqueda de una salida.

El proyecto presupuestario contempla una expansión del PBI del 4%, una inflación del 18% entre diciembre y diciembre y un dólar oficial de $1.847,6 al cierre de 2027.

La disciplina fiscal permanece en el centro del programa: se prevé un superávit primario del 1,3% del PBI, antes de intereses, y un resultado financiero positivo del 0,2%, después de atenderlos. El Gobierno también proyecta una mejora salarial: un aumento promedio del 25,4%, frente a una inflación promedio anual del 21,1%. Esta última medición es distinta del 18% previsto entre los extremos del año.

La recuperación tendría que apoyarse especialmente en la inversión, para la que se estima una suba del 9,2%. El consumo privado avanzaría 3,4% y el público, 0,6%. La combinación deja una responsabilidad considerable sobre las decisiones empresarias: ampliar instalaciones, incorporar equipos y asumir compromisos de mediano plazo.

En el frente externo, las exportaciones de bienes y servicios alcanzarían US$133.984 millones, mientras que las importaciones sumarían US$118.424 millones. El saldo previsto es de US$15.560 millones. Para las empresas, detrás de esas cifras aparecen preguntas sobre mercados, disponibilidad de insumos y competencia importada.

El desafío económico y político será que el crecimiento alcance a más actividades. Una expansión agregada puede convivir con sectores que aumentan sus operaciones y otros que reducen turnos. Precisamente, el último informe industrial muestra cuánto pesa esa diferencia.

La industria tiene máquinas disponibles; necesita más actividad

En julio, la industria utilizó el 58,2% de su capacidad instalada, frente al 59,1% de junio y al 58,4% de julio de 2025. El indicador permite dimensionar la distancia entre lo que las plantas pueden producir y lo que efectivamente producen.

La heterogeneidad es marcada. La refinación de petróleo operó al 89,9%; las industrias metálicas básicas, al 71,8%; papel y cartón, al 69,6%; y alimentos y bebidas, al 66%. En el extremo inferior quedaron la metalmecánica excluida la industria automotriz, con 38,3%, y las terminales automotrices, con 39%. Los productos minerales no metálicos, vinculados con materiales de construcción, se ubicaron en 48,6%.

Para Santa Fe, el desempeño metalmecánico merece especial atención por su relación con la maquinaria agrícola y los bienes de consumo durable. El INDEC vinculó el retroceso de esa rama con menores niveles de producción de maquinaria agropecuaria y aparatos de uso doméstico.

Santa Fe: obras en las planillas y la ejecución como prueba

El Presupuesto incorpora dos proyectos viales relevantes para la provincia. Uno contempla la construcción de terceros carriles en la autopista Buenos Aires-Rosario, entre Alvear y la ruta nacional A012, con un costo total estimado de casi $7.985 millones. El otro prevé trabajos sobre la ruta nacional 178, entre la RN33 y Las Rosas.

Para transportistas, industrias y localidades atravesadas por esos corredores, el seguimiento deberá concentrarse en los créditos anuales, las contrataciones y los plazos efectivos. La inclusión presupuestaria ofrece una referencia concreta, aunque todavía queda por recorrer el tramo que separa una previsión de una obra ejecutada.

El contexto nacional obliga a mirar esa transición con atención. Los gastos de capital previstos equivalen a apenas 0,4% del PBI. Además, la presión tributaria proyectada bajaría al 19,2% del producto, mientras los gastos destinados directamente a personas representarían el 74,6% del Presupuesto. La composición deja un margen acotado para impulsar la actividad mediante inversión estatal.

Razzini: el calendario concursal se extiende hasta abril de 2027

En el plano empresario rosarino, el Grupo Razzini tiene nuevas fechas para sus concursos preventivos por agrupamiento. El proceso comprende a Hormigones Ricci S.A., Razzini Materiales S.R.L., Razzini Industrial S.R.L. y Almacén de Obras.com S.A.

Las actuaciones tramitan ante el Juzgado Civil y Comercial de la 8ª Nominación de Rosario, a cargo de Luciano Daniel Juárez.

El nuevo cronograma establece: Presentación del informe general 9 de octubre de 2026, audiencia informativa 14 de abril de 2027 y el vencimiento del período de exclusividad 21 de abril de 2027.

La novedad corresponde a una ampliación de plazos dentro de procesos existentes. El sitio del concurso ya incorpora las fechas actualizadas, incluida la exclusividad hasta el 21 de abril, por lo que quedó superada la referencia anterior a febrero de 2027.

La extensión abre preguntas sobre las razones de la prórroga, la marcha de las operaciones y las negociaciones con acreedores. El calendario publicado permite confirmar los nuevos vencimientos, pero no alcanza para establecer cómo evolucionaron esas conversaciones.

En esa secuencia aparece condensado el desafío de los próximos meses. El Estado proyecta crecimiento, las rutas esperan ejecución y las empresas necesitan transformar el tiempo disponible en soluciones. Para la economía productiva santafesina, la recuperación empezará a sentirse cuando llegue al mostrador, al taller y al obrador.