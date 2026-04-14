Otra alerta roja para el campo: detectan raigrás con resistencia múltiple en Argentina

Aapresid alertó sobre la detección de un nuevo biotipo de raigrás con resistencia múltiple a herbicidas, lo que representa un desafío creciente para los sistemas agrícolas argentinos.

Según detalla el informe técnico publicado por la entidad, el hallazgo fue identificado en estudios realizados junto a organismos de investigación como el INTA, donde se detectaron mecanismos de resistencia que afectan la eficacia de distintos principios activos utilizados en el control de esta maleza.

El raigrás (Lolium spp.) es una de las malezas más problemáticas en los cultivos extensivos de la región pampeana, especialmente en sistemas bajo siembra directa. La aparición de biotipos con resistencia múltiple agrava el escenario, ya que limita significativamente las herramientas químicas disponibles y aumenta el riesgo de fallas de control en barbechos y cultivos de invierno.

Un problema en expansión

La resistencia de malezas no es un fenómeno nuevo, pero su complejidad ha ido en aumento en los últimos años. En este caso, la presencia de múltiples mecanismos de resistencia dentro de un mismo biotipo implica que varias familias de herbicidas pierden efectividad simultáneamente.

Este escenario obliga a los productores a adoptar estrategias integradas de manejo, combinando prácticas químicas, culturales y mecánicas. Desde Aapresid destacan la importancia de rotar cultivos, diversificar modos de acción y reforzar el monitoreo temprano para evitar la propagación de estos biotipos.

Impacto productivo y económico

El avance de malezas resistentes genera un impacto directo en los costos productivos, debido a la necesidad de aplicar más insumos o recurrir a tecnologías más costosas. Además, puede comprometer el rendimiento de los cultivos si no se controla a tiempo.

En este contexto, la Red de Manejo de Plagas (REM) de Aapresid continúa trabajando en el seguimiento de casos y en la generación de recomendaciones técnicas para mitigar el problema, en un escenario donde la sustentabilidad productiva depende cada vez más del manejo eficiente de las malezas.