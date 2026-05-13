Proyectan más producción mundial de maíz y soja: habrá mayor presión sobre los precios

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) publicó su informe mensual de mayo con nuevas estimaciones para la campaña agrícola global 2025/26 y confirmó una perspectiva de amplia oferta para los principales cultivos, especialmente maíz y soja. El reporte fue seguido de cerca por los mercados internacionales debido a su impacto directo sobre los precios y las decisiones comerciales de los países exportadores.

En el caso de la soja, el USDA proyectó una producción mundial récord impulsada principalmente por Sudamérica y Estados Unidos. Brasil volvería a liderar el crecimiento de la oferta global con una cosecha estimada en niveles históricamente altos, mientras que Argentina también mostraría una recuperación productiva respecto de campañas anteriores afectadas por la sequía.

Para el maíz, el organismo norteamericano anticipó una fuerte expansión de la producción global, con mayores volúmenes en Estados Unidos, Brasil y Ucrania. La combinación de altos rindes y una oferta abundante podría generar presión bajista sobre las cotizaciones internacionales durante los próximos meses.

El informe también mostró una recomposición de stocks finales tanto en soja como en maíz, un dato que el mercado interpreta como un factor negativo para los precios. Los operadores consideran que, salvo problemas climáticos relevantes durante el ciclo productivo estadounidense, el escenario global se perfila con suficiente mercadería disponible.

En trigo, el USDA presentó un panorama más equilibrado. Si bien la producción mundial crecería levemente, persisten riesgos climáticos en algunas regiones productoras de Europa y del Mar Negro que podrían introducir volatilidad en el mercado.

Tras la publicación del informe, las cotizaciones en Chicago reaccionaron con bajas moderadas, principalmente en soja y maíz, debido a que las cifras confirmaron expectativas de una campaña con elevada disponibilidad global.

Para Argentina, el nuevo escenario internacional implica un desafío adicional para el complejo agroexportador, que depende en gran medida del comportamiento de los precios internacionales para sostener el ingreso de divisas. Analistas del mercado sostienen que la evolución del clima en Estados Unidos durante el invierno y la primavera boreal será determinante para definir la tendencia definitiva de los mercados agrícolas.