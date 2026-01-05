Optimismo en el campo para la cosecha 2025/26: rumbo a un récord histórico

Después de años de condiciones climáticas adversas —con varias Niñas, heladas fuera de temporada y estrés hídrico— la campaña agrícola 2025/26 en Argentina arranca con señales muy positivas. Las abundantes precipitaciones durante otoño e invierno crearon perfiles de humedad óptimos para las siembras y desarrollo de cultivos tradicionales, marcando un quiebre respecto a ciclos recientes.

Según el Informativo Semanal de la BCR, la producción total de granos para esta campaña podría alcanzar la marca histórica de 154,8 millones de toneladas, superando holgadamente volúmenes obtenidos en los últimos años. Este potencial récord se sustenta en proyecciones individuales de cultivos clave

* Trigo y cebada fina: Desarrollo con buena humedad y niveles productivos que se proyectan récord, con estimaciones de 27,7 Mt de trigo y 5,6 Mt de cebada, superando referencias previas.

* Maíz: La gruesa se ve fortalecida por una superficie sembrada superior y ambiente favorable, con estimaciones preliminares que apuntan a 61 Mt, marcando otro récord.

* Soja: Aunque la superficie destinada a la oleaginosa se contraería levemente, con aproximadamente 16,4 millones de hectáreas, su volumen proyectado rondaría los 47 Mt.

* Girasol: Un fuerte incremento en área sembrada deja una proyección superior a 5,5 Mt, el nivel más alto registrado.

No todos los cultivos avanzan del mismo modo: sorgo y maní muestran retrocesos en superficie, con proyecciones más moderadas para la producción.

Impacto para exportaciones y economía externa

El impacto de estas proyecciones productivas va más allá del campo: si se consolidan las estimaciones, las exportaciones de granos, harinas, aceites y biocombustibles podrían alcanzar los 110 millones de toneladas, superando al ciclo previo y configurando un nuevo máximo histórico en volumen de despachos.

Los principales granos seguirían liderando los envíos: el maíz se perfila como el principal exportado, seguido del trigo y los subproductos derivados del girasol.

Desafíos y condiciones futuras

Si bien las proyecciones son altamente favorables, la BCR subraya que la definición final de rindes dependerá de la evolución climática en las semanas y meses próximos. Factores como la distribución de lluvias, temperaturas estivales y posibles eventos extremos continuarán siendo determinantes para consolidar o ajustar las marcas proyectadas.