Claves del día: petróleo en shock, ruptura en RE/MAX y la nueva marca de Antelo y los modelos John Deere en Expoagro

En una jornada marcada por una fuerte incertidumbre internacional, el mundo financiero volvió a sacudirse tras un mensaje vinculado al nuevo liderazgo iraní que advirtió sobre represalias geopolíticas y tensiona sobre el precio posible del petróleo de hasta US$200 por barril. La reacción del mercado fue inmediata: el precio del crudo saltó cerca de 10%, con el WTI en torno a US$96 y el Brent cerca de US$101, los niveles más altos desde el final de la pandemia.

El impacto de este movimiento se sintió rápidamente en todos los mercados globales. Los commodities industriales reaccionaron con fuerza —incluso con precios récord para el aluminio— y también se registraron subas en varios granos. Sin embargo, no todos los activos se movieron en la misma dirección: los metales preciosos y las criptomonedas mostraron retrocesos.

A la tensión energética se sumaron otros episodios que generaron inquietud en los mercados, como la detección de drones sobre California y un atentado contra una sinagoga en Michigan. En paralelo, crecieron las alertas por tensiones en el crédito privado estadounidense, lo que terminó acentuando las caídas en Wall Street.

El resultado fue una jornada negativa para los mercados globales. El S&P 500 cayó 1,5%, el Dow Jones 1,6% y el Nasdaq 1,8%, mientras que las bolsas latinoamericanas también retrocedieron, con San Pablo perdiendo 2,6% y México 2,3%.

Dólar fuerte en el mundo, calma cambiaria en Argentina

En este contexto, el dólar global se fortaleció frente a prácticamente todas las monedas. Parte de este movimiento estuvo impulsado por presiones del expresidente estadounidense Donald Trump para reforzar el uso del dólar en el comercio energético global, evitando monedas como el yuan o el rublo.

Sin embargo, Argentina mostró un comportamiento completamente diferente. Mientras el dólar subía en casi todo el mundo, el mercado cambiario local permaneció con una pax cambiaria casi total, con el tipo de cambio prácticamente sin variaciones desde hace más de diez semanas.

El dólar oficial cerró en $1419,08, mientras que el blue terminó en $1420, con una brecha prácticamente inexistente entre ambos. El MEP se ubicó en $1415,41 y el contado con liquidación en $1459,78, con una brecha cercana al 5% frente al mayorista.

Durante la jornada el Banco Central compró US$47 millones, aunque al final del día las reservas mostraron una leve caída de US$3 millones.

Un día complejo para los mercados

A pesar de esta relativa estabilidad local, la Bolsa de Buenos Aires no logró escapar al clima global adverso y terminó cayendo 2,7%, con fuertes bajas en varias acciones argentinas que cotizan en Nueva York.

Entre las pocas excepciones positivas se destacó Bioceres, con una suba cercana al 13%, mientras que la mayoría de los ADR registraron pérdidas.

En los mercados de commodities, en tanto, la soja y el maíz subieron en Chicago, mientras que en Rosario el maíz y el trigo también mostraron mejoras.

Las criptomonedas, por su parte, volvieron a mostrar debilidad: el Bitcoin cayó 1,1%, arrastrando al resto del sector.

Inflación persistente

El gran dato económico local del día fue el informe del INDEC que confirmó que la inflación de febrero fue de 2,9%, acumulando 33,1% interanual.

El dato generó preocupación porque la inflación anualizada se aleja de las proyecciones que varias consultoras habían estimado para 2026. Además, el informe mostró una fuerte suba en servicios, que treparon 6,8%, impulsados por aumentos tarifarios.

Entre los alimentos también hubo subas destacadas, especialmente en el pollo, cuya demanda crece como reemplazo de la carne vacuna, cuya producción se redujo fuertemente en los últimos años.

Pero en el mercado financiero también se sospecha fuertemente sobre un potencial uso privilegiado de información a partir de las 14.30 dado una serie de movimientos en distintas posiciones con bonos que modificaron abruptamente la tendencia que había hasta ese momento.

El mundo del agro mira otro escenario

Mientras los mercados globales enfrentan turbulencias, en Expoagro la conversación económica tiene otro tono. La exposición agroindustrial se convirtió nuevamente en el principal espacio de negocios del sector, donde empresas, bancos e inversores discuten financiamiento, tecnología y expansión productiva.

Por otro lado, en el Argentina Week también uno de los temas centrales es el potencial del crédito productivo. Banqueros del sector estiman que el sistema financiero podría movilizar hasta US$100.000 millones en financiamiento para la producción, un volumen que podría transformar el crecimiento del agro argentino en los próximos años.

Tecnología y maquinaria agrícola

Las grandes empresas de maquinaria también aprovecharon la exposición para mostrar sus desarrollos tecnológicos.

Entre las novedades se destacan las nuevas soluciones de pulverización presentadas por John Deere, orientadas a mejorar la eficiencia operativa y la precisión en la aplicación de insumos.

Uno de los equipos destacados es la PLA 3600 GD. Otro modelo presentado fue la John Deere 230M, equipada con motor de 244 HP, transmisión hidrostática y sistema FieldCruise, que ajusta automáticamente la velocidad para optimizar el consumo de combustible. La compañía también exhibió la serie 400R.

Un dato relevante es que estos equipos integran motores fabricados en Argentina en la planta de Granadero Baigorria, reforzando la integración industrial local.

Inversiones extranjeras y nuevos negocios

El sector automotor también mostró movimientos relevantes con el desembarco de nuevas marcas chinas en el país. El grupo empresario de Manuel Antelo anunció el lanzamiento de Deepal, una nueva marca de vehículos eléctricos de origen chino que busca expandirse en el mercado argentino.

Al mismo tiempo, el sector inmobiliario vive reconfiguraciones con la ruptura entre RE/MAX y uno de sus principales franquiciados, que decidió lanzar su propia marca por ahora en Buenos Aires, generando un reacomodamiento en el mercado de real estate.

Mercado laboral y tensiones regulatorias

En el frente laboral también aparecieron novedades relevantes. Un fallo judicial rechazó un punto clave de la reforma laboral que limitaba las indemnizaciones, lo que abre un nuevo capítulo en el debate sobre cambios en el mercado de trabajo.

Además, estudios recientes del Indec muestran que el empleo informal aumentó más de 28% en la última década, reflejando las dificultades estructurales del mercado laboral argentino.

Finanzas locales

En el mercado financiero, el Ministerio de Economía logró una sobresuscripción en la licitación de deuda en pesos, captando $10,4 billones frente a vencimientos por $9,2 billones.

Las tasas ofrecidas fueron variadas: entre 35% y 36% anual para papeles a tasa fija, mientras que los bonos ajustados por CER pagaron sobretasas de hasta 8,7% en los vencimientos de 2028.

También se colocaron US$150 millones del Bonar 2027, con una tasa de 5,45% anual, menor a la de emisiones anteriores.