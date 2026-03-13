Los bitrenes ganan terreno en Argentina: pueden reducir hasta el 40% de los costos

El uso de bitrenes en el transporte de cargas comienza a consolidarse en Argentina como una alternativa para mejorar la eficiencia logística, especialmente en sectores vinculados al traslado de granos y productos a granel. Así lo aseguró Sebastián Figueroa, presidente de Scania Argentina, quien destacó el avance de este tipo de configuraciones en el país y el impacto que pueden tener en los costos del transporte.

“A partir de las distancias tan largas de Argentina hemos sido pioneros en el país a la hora de incursionar en esta aplicación de bitrenes”, explicó a Ecos365 al referirse al desarrollo que viene impulsando la compañía desde hace años.

Según el directivo, se trata de una tecnología ampliamente utilizada a nivel global. “Es algo mundial: en muchos países representa entre el 20% y el 30% del transporte total, especialmente enfocado en cargas a granel. Es una solución ideal”, señaló.

El trabajo de la empresa en esta modalidad no es reciente. De acuerdo con Figueroa, la compañía lleva dos décadas impulsando este tipo de configuraciones en el mercado local. “Hace 20 años que venimos trabajando con este tema y hoy es una realidad. Hemos vendido un volumen importante de bitrenes y hoy representan casi el 20% de nuestras ventas anuales”, afirmó.

Uno de los principales argumentos a favor de esta tecnología es la eficiencia económica. “La reducción de costos ronda el 40%. Básicamente hablamos de transportar lo que llevarían dos camiones, pero con un solo vehículo”, explicó.

Este ahorro, según el presidente de Scania Argentina, impacta directamente en toda la cadena logística. “El beneficio es importante porque alcanza al dador de carga y también puede reflejarse en el precio final de la mercadería”, agregó.

Sin embargo, el sistema también tiene limitaciones operativas. Los bitrenes están diseñados para recorridos largos y corredores logísticos específicos. “El bitren no entra a un centro urbano ni puede acceder a algunos centros de carga”, aclaró Figueroa.

Por esa razón, el desarrollo de esta modalidad depende en gran medida de la infraestructura vial. “Cuando uno habla de bitrenes, lo que más quiere es autopistas. Argentina debe invertir en infraestructura para mejorarla”, concluyó.

En un país con largas distancias productivas y fuertes necesidades de eficiencia logística, el crecimiento del transporte con bitrenes aparece como una de las alternativas para reducir costos y mejorar la competitividad del sistema de cargas.