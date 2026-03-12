La gran oportunidad: Banqueros ven hasta u$s100.000 MM para el crédito productivo en Argentina

Resumen Ejecutivo El sistema financiero argentino proyecta un horizonte de crecimiento exponencial, con la capacidad de movilizar hasta u$s100.000 millones para la inversión productiva , impulsado por la estabilidad en ciernes.

para la , impulsado por la estabilidad en ciernes. Los principales referentes de Banco Macro, Banco Galicia y Banco Supervielle señalaron en el marco de Argentina Week que la estabilidad macroeconómica y la baja de la inflación son factores determinantes para esta expansión.

señalaron en el marco de que la y la baja de la inflación son factores determinantes para esta expansión. El crédito al sector privado representa actualmente solo entre el 12% y 13% del Producto Bruto Interno (PBI) , indicando un vasto margen de expansión respecto al promedio regional.

, indicando un vasto respecto al promedio regional. El catalizador principal para aumentar la capacidad de intermediación financiera es el crecimiento sostenido de los depósitos , tanto en moneda local como extranjera, lo que requiere reconstruir la confianza.

, tanto en moneda local como extranjera, lo que requiere reconstruir la confianza. Las oportunidades de inversión a largo plazo se concentran en el sector primario , especialmente en minería y energía , con una cartera de proyectos estimada entre u$s70.000 millones y u$s100.000 millones .

, especialmente en , con una cartera de proyectos estimada entre . La digitalización se consolida como motor de inclusión financiera , llevando los pagos digitales del 5% al 35% del total de transacciones.

se consolida como motor de , llevando los pagos digitales del 5% al 35% del total de transacciones. La agenda futura del sector se enfoca en la expansión del sistema, la profundización del mercado de capitales y la urgencia de cerrar la brecha en el crédito hipotecario.

En el corazón financiero de Nueva York, durante la Argentina Week, los ejecutivos al frente de entidades clave como Banco Macro, Banco Galicia y Banco Supervielle, ofrecieron un consenso inédito. La convergencia de la estabilidad fiscal y la progresiva desaceleración de la inflación no son solo datos estadísticos; son, en esencia, la condición de posibilidad para que la banca recupere su rol central como mediador entre el ahorro y la inversión productiva.

La cifra que resuena con mayor fuerza es el potencial para liberar capacidad crediticia que podría financiar proyectos por hasta u$s100.000 millones. Para dimensionar esta oportunidad, es fundamental mirar el punto de partida. Actualmente, la relación entre el crédito otorgado al sector privado y el Producto Bruto Interno (PBI) se sitúa en un exiguo 12% a 13%. Este guarismo es uno de los más bajos de la región y refleja la histórica retracción generada por la volatilidad crónica. Es un contraste marcado: mientras economías vecinas operan con ratios que duplican o triplican esta proporción, el ecosistema local ha estado operando con el freno de mano puesto.

La expansión del crédito, según detallaron los referentes del sector, no es un acto de magia, sino el resultado directo del crecimiento de los depósitos. Los bancos son, en última instancia, intermediarios que transforman el ahorro de familias y empresas en préstamos que permiten el salto de escala. Por ello, la consolidación de la confianza se vuelve un activo tan o más valioso que el capital mismo. Cuando la previsibilidad se asienta, las personas y las compañías se sienten seguras de dejar sus fondos en el sistema, sea en pesos o en dólares, habilitando una mayor capacidad de apalancamiento para proyectos de largo aliento.

El destino de este caudal financiero está claramente mapeado. Las proyecciones de inversión se concentran de manera contundente en el sector primario y en los recursos naturales. La minería de litio, la explotación de gas y petróleo no convencional en Vaca Muerta, y los grandes proyectos de energía renovable componen una cartera que, según las estimaciones compartidas, oscila entre los u$s70.000 millones y u$s100.000 millones. Estas iniciativas son intensivas en capital y requieren estructuras de financiamiento que superan el tradicional capital de trabajo, exigiendo préstamos sindicados y emisiones de deuda a plazos extendidos.

La banca, en este contexto, debe pasar de ser una mera administradora de transacciones a ser un socio estratégico del crecimiento. Un ejemplo de esta transformación necesaria se ve en el caso de las empresas de infraestructura. Si una constructora se aboca a un proyecto energético que tardará cinco años en generar flujo de caja completo, necesita un financiamiento estructurado que acompañe ese ciclo, algo que la banca local históricamente no pudo ofrecer por falta de horizonte de estabilidad.

"La estabilidad macro es la condición necesaria para que empresas y familias vuelvan a planificar y tomar decisiones de largo plazo” Diego Rivas, CEO de Banco Galicia

Para Diego Rivas, CEO de Banco Galicia, la previsibilidad es el factor clave. "La estabilidad macro es la condición necesaria para que empresas y familias vuelvan a planificar y tomar decisiones de largo plazo”, sentenció. Esta afirmación subraya una verdad ineludible del mundo de los negocios: sin certeza, no hay inversión duradera. En el mundo global, la inversión sigue la ruta de la menor incertidumbre. La estabilidad permite a las instituciones financieras modelar el riesgo de manera precisa, un requisito indispensable para otorgar créditos a 10 o 20 años.

A pesar de su tamaño reducido en relación al PBI, los ejecutivos destacaron que el sistema financiero local posee una solidez estructural envidiable, con altos niveles de capitalización, liquidez y rentabilidad. Esta robustez institucional ha permitido a las entidades sortear los recurrentes picos de turbulencia económica sin comprometer la base. Como dijo una vez el inversor legendario Warren Buffett, "Solo cuando baja la marea se descubre quién ha estado nadando desnudo", y la banca argentina parece estar vestida.

En paralelo al financiamiento productivo, existe una brecha social y económica que el sistema debe abordar con urgencia: el crédito hipotecario. Su peso relativo en la economía está muy por debajo de los niveles de otros países de América Latina. La baja de la inflación abre la ventana para que las líneas de crédito atadas a la actualización de valor (como las UVAs o instrumentos similares) vuelvan a ser viables, permitiendo a las familias acceder a la vivienda y, de paso, reactivando una cadena de valor clave como la construcción.

Otro eje de disrupción y solución ha sido la digitalización. El avance tecnológico no es una moda, sino un imperativo de eficiencia. El salto de los pagos digitales del 5% al 35% del total en pocos años es una métrica poderosa de inclusión y modernización. Esta migración, facilitada por la interoperabilidad del ecosistema (donde bancos y fintech colaboran sobre plataformas compartidas), reduce costos operativos para las empresas y simplifica las transacciones diarias para los ciudadanos.

La agenda de expansión futura, tal como la delinearon los CEOs, se centra en tres pilares: expandir el tamaño global del sistema para que deje de ser una restricción económica, profundizar el mercado de capitales para que las empresas tengan fuentes alternativas de financiamiento a la deuda bancaria, y potenciar la capacidad crediticia para la inversión productiva. La visión compartida es que si las bases de estabilidad se sostienen, el sistema bancario tiene todo para transformarse en el verdadero motor del desarrollo económico, facilitando que el potencial productivo del país se convierta en realidad tangible.