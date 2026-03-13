Un sueño para el maíz: "10x10", el plan que busca sumar hectáreas y producción

La cadena del maíz en Argentina busca dar un salto productivo y de agregado de valor en los próximos años. En ese contexto, el presidente de Maizar, Federico Zerboni, habló con Ecos365 sobre el denominado “Plan 10x10”, una iniciativa que propone multiplicar por diez el valor económico generado por el complejo maicero en un plazo de diez años.

La propuesta apunta a aprovechar el potencial del maíz como motor de la bioeconomía. Según explicó Zerboni en distintas intervenciones públicas, la clave no está solo en aumentar la producción primaria, sino en impulsar la industrialización y el agregado de valor local.

“El maíz tiene la capacidad de transformar la economía argentina. El objetivo del Plan 10x10 es multiplicar el valor que genera la cadena en diez años a través de más producción, más tecnología y más industrialización”, sostuvo el dirigente. Y describió: "Apuntamos a sumar 10 millones de hectáreas y 10 millones de toneladas por hectárea".

El planteo incluye expandir la producción agrícola, fortalecer las exportaciones y promover el desarrollo de nuevas industrias vinculadas al cereal. Entre ellas se destacan la producción de bioetanol, bioplásticos, proteínas vegetales, alimentación animal y biomateriales, sectores que ya muestran crecimiento en distintos países.

Desde la entidad remarcan que Argentina posee ventajas competitivas para avanzar en este proceso: disponibilidad de tierra, conocimiento tecnológico, capacidad empresarial y una red industrial que ya procesa parte del maíz.

Sin embargo, Zerboni subrayó que para que el plan se concrete será necesario mejorar algunos aspectos y allí apuntó a la necesidad de contar con políticas públicas para la transformación del producto. “El maíz es una plataforma para generar empleo, divisas y desarrollo federal. Si logramos escalar su transformación industrial, el impacto económico puede ser enorme”, señaló.

En ese marco, el dirigente destacó que el desafío es pensar la cadena del maíz como parte central de la bioeconomía argentina, integrando producción primaria, industria y tecnología.