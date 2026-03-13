El precio de la carne desata una "pelea silenciosa" dentro de la cadena: los detalles

El presidente de la Cámara de la Industria y Comercio de Carnes y Derivados de la República Argentina (CICCRA), Miguel Schiariti, advirtió que comenzó a gestarse una “pelea silenciosa” dentro de la cadena ganadera como consecuencia de la recomposición del precio de la hacienda tras varios años de atraso relativo frente al resto de la economía.

Según el dirigente, el mercado atraviesa un proceso de reacomodamiento luego de tres años consecutivos marcados por eventos climáticos extremos que impactaron directamente en la producción. La sequía de 2023, seguida por excesos hídricos durante 2024 y 2025, provocó una reducción significativa del stock bovino nacional.

Este escenario derivó en una liquidación de vientres y una menor producción de terneros, factores que hoy comienzan a reflejarse en una menor oferta ganadera. En términos concretos, el rodeo se redujo aproximadamente un 6% en los últimos tres años, con una caída estimada de 550.000 terneros, situación que presiona al alza los valores de la hacienda en pie.

Schiariti explicó que la recuperación de precios se vuelve inevitable frente a la menor disponibilidad de animales, aunque ocurre en un contexto complejo para el consumo. La carne vacuna enfrenta una fuerte competencia con las proteínas sustitutas, especialmente pollo y cerdo, cuyos precios resultan considerablemente más accesibles para el consumidor argentino.

De acuerdo con el análisis presentado, con el valor equivalente a un kilogramo de carne vacuna actualmente pueden adquirirse cerca de cuatro kilos de carne aviar o 2,5 kilos de carne porcina, una diferencia que modifica los hábitos de compra y desplaza parte de la demanda hacia alternativas más económicas.

Este cambio genera tensiones internas dentro de la cadena. Mientras el mercado doméstico interpreta la recomposición del precio como una corrección necesaria tras años de atraso, el sector exportador observa la situación con preocupación.

"Desde la industria exportadora, golpeada por la caída del valor del dólar y la recuperación del valor de las tarifas, se estaría mirando con creciente recelo lo que sucede con los precios en los mercados concentradores"

En este contexto, el titular de CICCRA sostiene que el sector ingresa en una etapa de equilibrio delicado, donde la menor oferta impulsa precios al alza, pero el consumo interno debilitado y las dificultades exportadoras limitan la capacidad de traslado pleno a los valores finales.