Semilleros argentinos salieron a bancar a Milei: ¿por qué dio un "paso decisivo"?

La Asociación de Semilleros Argentinos (ASA) expresó su “contundente acompañamiento” a la decisión del presidente Javier Milei de priorizar la modernización del régimen de propiedad intelectual vegetal y avanzar en la adhesión de la Argentina al Acta 1991 del convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91).

En un comunicado difundido este 2 de marzo, la entidad que nuclea a los semilleros argentinos sostuvo que la actualización normativa es “un paso decisivo” para revertir un proceso de pérdida de competitividad y productividad que, según indicó, se arrastra desde hace décadas por la falta de reglas claras que acompañen el desarrollo tecnológico.

Durante su discurso ante el Congreso, Milei puso como ejemplo el cultivo de algodón para ilustrar el impacto de la falta de protección adecuada a la innovación genética. “No podemos seguir sin reglas claras que protejan la innovación. Si no adherimos a UPOV 91, seguimos castigando a quienes invierten y apostando al atraso”, señaló el mandatario.

Un estándar internacional

El Acta 1991 de la UPOV —adoptada por 63 países— es hoy el estándar internacional en materia de protección de obtenciones vegetales. Argentina continúa bajo el esquema de 1978, lo que, según ASA, la mantiene al margen del marco regulatorio vigente en los principales mercados agrícolas del mundo.

La entidad destacó que la incorporación del concepto de “variedades esencialmente derivadas” y una protección más efectiva de los derechos del obtentor brindarán previsibilidad y transparencia a toda la cadena. Al mismo tiempo, remarcó que el Estado conservará herramientas para regular el uso propio de semillas, con un esquema “claro y sostenible”.

Desde la perspectiva del sector semillero, la actualización legal es condición necesaria para fomentar inversiones, evitar la migración de desarrollos tecnológicos a otros países y fortalecer la libertad económica en la cadena agroindustrial.

Impacto en competitividad e inversión

ASA advirtió que sostener el régimen actual implica prolongar un modelo que ya mostró limitaciones y que contribuyó a la pérdida de competitividad en uno de los sectores estratégicos del país. En contraste, consideró que avanzar hacia UPOV 91 permitirá incrementar rendimientos, mejorar la productividad y consolidar el liderazgo exportador del agro argentino.

En esa línea, el comunicado comparó el potencial impacto de un marco normativo claro con los casos de Vaca Muerta y la minería, mencionados por el Presidente como ejemplos donde la estabilidad jurídica impulsó la llegada de inversiones.

La asociación reafirmó su disposición a trabajar junto al Poder Ejecutivo y el Congreso para implementar la reforma y sostuvo que el nuevo marco puede traducirse en más producción, empleo y competitividad para toda la cadena agroindustrial.