Claves del día: guerra, petróleo, alerta inflacionaria, Galperin ve un Mercado Libre "irrelevante" y la vuelta Uber Eats

El debut de marzo estuvo marcado por un nuevo capítulo en la escalada entre Irán y Estados Unidos. El impacto fue inmediato: inversores minoristas corrieron hacia activos refugio —dólar, oro y criptomonedas— mientras el petróleo saltó casi 6%, hasta US$ 71,10 en el WTI y US$ 77,60 en el Brent.

El crudo fue el gran protagonista. Su suba amenaza con trasladarse a precios globales justo cuando Estados Unidos viene de publicar una inflación mayorista más alta de lo esperado y algunos analistas advierten que el IPC podría acercarse al 4% anual.

En Wall Street, sin embargo, el libreto fue distinto. Bancos como Goldman Sachs, Morgan Stanley y JPMorgan Chase aprovecharon la baja inicial para tomar posiciones, repitiendo una estrategia ya vista en crisis geopolíticas anteriores: comprar cuando el pánico domina.

Argentina: calma financiera, tensión económica

A contramano del temblor global, el mercado argentino mostró relativa estabilidad. Los dólares financieros comenzaron marzo en baja y el Banco Central logró comprar divisas, llevando las reservas al nivel más alto en cinco años. Los bonos operaron firmes y el riesgo país retrocedió levemente.

Sin embargo, los desafíos internos persisten. La consultora C&T midió una inflación de 2,9% en febrero (30,8% anual) y marzo arranca con múltiples ajustes indexados. La recaudación cayó 9% real y acumula siete bajas consecutivas, con un fuerte descenso del IVA, reflejo directo del enfriamiento del consumo.

En paralelo, el BCRA enfrenta el pago de US$ 1.000 millones por la amortización del Bopreal, un compromiso que vuelve a tensionar la estrategia de acumulación de reservas.

Las tasas de plazos fijos siguen descendiendo en un contexto en el que el ministro Luis Caputo empieza a liberar pesos para dinamizar crédito y actividad: la tasa para pequeños ahorristas bajó al 27,2% anual y para grandes depósitos al 35,9%.

Galperin: la app de Mercado Libre puede volverse “irrelevante”

En el plano corporativo, Marcos Galperin lanzó una advertencia estratégica que sacudió al ecosistema tecnológico. Según explicó, la app de Mercado Libre corre el riesgo de volverse irrelevante si se limita al comercio electrónico tradicional.

El foco, planteó, debe estar en transformar la plataforma en un “super ecosistema” donde convivan servicios financieros, pagos digitales, crédito, logística y múltiples soluciones integradas. En otras palabras: menos marketplace aislado y más infraestructura digital integral. La competencia ya no es solo entre retailers online, sino contra gigantes tecnológicos que concentran servicios en una sola interfaz.

La definición no es menor en un contexto donde la monetización, la retención de usuarios y la expansión regional se vuelven claves para sostener valuaciones.

Vuelve Uber Eats: arranca en Córdoba y ¿Rosario en el radar?

Otra novedad relevante fue el anuncio del regreso de Uber Eats a la Argentina. La plataforma comenzará a operar nuevamente en la provincia de Córdoba, en un movimiento que reactiva la competencia en el negocio del delivery.

Por el momento, el relanzamiento está confirmado para Córdoba y no se anunció oficialmente su llegada inmediata a Rosario. Sin embargo, el antecedente de operación previa en grandes centros urbanos y la lógica de expansión por plazas estratégicas dejan abierta la posibilidad de que ciudades como Rosario entren en una segunda etapa, especialmente si el esquema muestra tracción comercial.

El retorno se da en un mercado más competitivo y con consumidores más sensibles al precio, lo que obligará a ajustar comisiones, promociones y acuerdos con comercios.

Más frentes abiertos: agro y fondos provinciales

En el frente político y productivo, el presidente Javier Milei impulsó el debate por la ley de semillas, reabriendo una discusión que divide al sector agropecuario entre quienes reclaman mayor protección de propiedad intelectual y quienes temen un encarecimiento de costos.

Además, la Nación autorizó a Santa Fe el ingreso de US$ 75 millones al Tesoro provincial, una señal de alivio fiscal en medio de la caída de la recaudación y la restricción de recursos. Está vinculado al préstamo para los Juegos Odesur.

El arranque de marzo deja un escenario de contrastes: el mundo recalienta precios por la guerra y el petróleo, Wall Street juega a largo plazo, y Argentina muestra calma financiera pero enfrenta tensiones estructurales. Entre inflación persistente, consumo débil y redefiniciones estratégicas de gigantes tecnológicos, el equilibrio sigue siendo frágil.