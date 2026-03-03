Desafíos en tiempos de IA: el escenario disruptivo que podría afrontar Mercado Libre

El fundador de Mercado Libre, Marcos Galperin, sorprendió con un análisis poco convencional sobre el futuro de la compañía al afirmar que la aplicación móvil que hoy concentra gran parte de sus ingresos podría volverse irrelevante frente al avance de la inteligencia artificial y nuevos modelos de interacción digital.

En una reciente edición del podcast Founders Mentality: The CEO Sessions, producido por Bain & Company, Galperin planteó un escenario disruptivo para el gigante del comercio electrónico en Latinoamérica. Según su visión, tecnologías emergentes como agentes autónomos de IA o asistentes integrados que interactúen con los usuarios sin necesidad de una app tradicional podrían desplazar funciones clave de Mercado Libre. “¿Qué pasa si ChatGPT se asocia con no sé quién y, de golpe, nuestra app no aparece más?”, planteó como hipótesis de trabajo.

El desafío de la era de IA

Para Galperin, la llegada masiva de inteligencia artificial no solo optimiza procesos internos, sino que también transforma radicalmente la interacción de los consumidores con los servicios digitales. Por ello, la empresa ya trabaja en múltiples frentes paralelos: uno enfocado en optimizaciones basadas en IA, otro que explora agentes digitales que pueden actuar en nombre del usuario, y un tercero que busca reinventar la experiencia de compra y financiera más allá de la app clásica de smartphone.

Este enfoque refleja una lectura estratégica de cómo los hábitos de consumo podrían cambiar. En lugar de navegar por menús o categorías, los usuarios podrían interactuar con sistemas que interpretan directamente sus necesidades y concretan compras, pagos o financiamientos sin necesidad de abrir una app específica. En ese contexto, la relevancia de una tienda virtual tradicional —aunque gigante— podría diluirse.

Menos programadores, más tasas de cambio

El impacto ya se siente dentro de la estructura interna de Mercado Libre. Por primera vez en su historia —con más de 20.000 desarrolladores dentro de una plantilla global de más de 120.000 empleados— la empresa no planea aumentar la cantidad de programadores en 2026. Galperin explicó que este cambio no responde a despidos, sino a una menor necesidad de nuevos perfiles de codificación pura, mientras que aumentan los requerimientos de matemáticas, modelado y pensamiento crítico para interactuar con sistemas avanzados de IA.

Competencia global y lecciones históricas

En su charla, Galperin también destacó los desafíos competitivos. A pesar del éxito de Mercado Libre en la región, con grandes volúmenes de transacciones y servicios integrados, los competidores globales —como Amazon— y los actores tecnológicos chinos representan una amenaza constante, especialmente si sus tecnologías y ecosistemas evolucionan más rápido. Asimismo, recordó la asociación fallida con eBay en los años 2000 como una advertencia sobre lo que le puede pasar a cualquier plataforma que no se adapte con rapidez a los cambios del mercado.

Un nuevo rol para la app

Lejos de descartar el valor de la aplicación móvil, Galperin subrayó que el propósito de este ejercicio no es “enterrar” la app de Mercado Libre, sino anticipar posibles escenarios disruptivos y preparar a la empresa para ellos. Esto implica repensar no solo cómo se entrega valor hoy, sino también cómo podría evolucionar la relación entre usuario, servicios digitales y sistemas autónomos de interacción en el futuro.

En definitiva, la reflexión del fundador abre un debate profundo sobre la sostenibilidad de los modelos tradicionales de apps en un mundo dominado por agentes digitales de IA —y sobre la capacidad de Mercado Libre para reinventarse más allá de una interfaz móvil.