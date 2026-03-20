Claves del día: reforma laboral exprés, cambios en el Mercado de Fisherton, guerra energética y financiera

La Cámara de Diputados de Santa Fe dio media sanción a la reforma del Código Procesal Laboral, en paralelo a una decisión clave en Rosario sobre infraestructura productiva y a movimientos en el frente corporativo: el Concejo Municipal aprobó la ampliación del Mercado de Concentración de Fisherton como adelantó el domingo Ecos365, mientras Aeropuertos Argentina avanza con la ampliación de un aeropuerto destinado a vuelos privados. Tres señales distintas, pero alineadas en un mismo sentido: modernizar estructuras clave de la economía.

En el plano judicial, la reforma laboral apunta a reducir la litigiosidad y acelerar los tiempos de resolución. Entre los cambios centrales, se fortalece el cuerpo de peritos forenses —que se amplía y pasa a tener prioridad— y se acortan los plazos: de procesos que podían extenderse hasta dos años a un máximo de 90 días hábiles. La iniciativa ahora deberá ser tratada en el Senado santafesino.

En simultáneo, Rosario avanzó sobre un nodo clave del abastecimiento regional. La ampliación del Mercado de Fisherton implica una reconfiguración logística de peso: se aprueba la unificación de predios, la eliminación de un tramo de calle Urízar para mejorar la operatoria y la incorporación de más de 6.100 m² al complejo.

El proyecto suma infraestructura concreta —estacionamiento, áreas de servicios y espacios de espera—, incorpora un reservorio pluvial para mejorar el drenaje y prevé un sector para comercialización de productos agroecológicos. Además, redefine la traza urbana con modificaciones en calle Gallegos.

En paralelo, en el plano empresarial, Aeropuertos Argentina impulsa la ampliación de una terminal orientada a vuelos privados, en línea con el crecimiento del segmento corporativo y de servicios premium vinculados a la movilidad aérea.

Pero el frente externo es el que domina el clima económico. A tres semanas del inicio del conflicto en Irán, la guerra escaló tras ataques a infraestructuras energéticas en países del Golfo que concentran cerca del 20% del procesamiento mundial de petróleo y gas.

El impacto fue inmediato: el petróleo llegó a rozar los US$ 118, aunque luego retrocedió y cerró con una baja del 4,2% (WTI en US$ 92,40 y Brent en US$ 104,80). Aun así, acumula subas del 37,6% en marzo y del 68% desde el inicio del conflicto.

Las bolsas globales abrieron con caídas de hasta 5% y luego moderaron pérdidas: Europa cerró con bajas de entre 2,5% y 3%, mientras que en Wall Street el descenso fue leve (Dow -0,4%, S&P -0,3%, Nasdaq -0,3%).

En contraste, la Bolsa de Buenos Aires subió 2,9%, impulsada por el sector energético. En Nueva York, las ADR argentinas mostraron mayoría de subas: Edenor, BBVA, YPF, Galicia, Supervielle, Cresud, Macro, TGS, Central Puerto, Pampa Energía y Telecom avanzaron entre 1% y 6,5%, mientras que cayeron Bioceres y Mercado Libre hasta 5%.

Uno de los factores que apuntaló ese movimiento fue el anuncio de un ETF del Merval, un instrumento que replicará el índice bursátil argentino y que será ofrecido tanto a nivel local como internacional para captar inversiones.

En el plano cambiario, se consolidó la estabilidad: el dólar oficial cerró en $1416,66, el blue en $1430, el MEP en $1419,34, el contado con liquidación en $1469,02 y el Senebi en $1425,53. La brecha se mantiene comprimida: 1% con el blue y 5% con el CCL.

Sin embargo, el Banco Central compró US$ 132 millones pero terminó perdiendo US$ 793 millones en reservas por pagos y por la caída del oro.

En deuda, los bonos bajaron 0,2% y el riesgo país subió a 614 puntos básicos, máximo en tres meses. Aun así, el ministro Luis Caputo aseguró contar con financiamiento para cubrir US$ 9.000 millones de vencimientos.

En la economía real, el INDEC informó un superávit comercial de US$ 788 millones en febrero, con exportaciones por US$ 5.962 millones e importaciones por US$ 5.174 millones.

En commodities, la jornada fue volátil: cayeron los metales preciosos y las criptomonedas, pero subieron los granos. En Chicago mejoraron el maíz, el trigo y la soja, tendencia que también se replicó en Rosario, con subas para el maíz y el trigo.

Con tasas en pesos en descenso (plazos fijos entre 25,7% y 30,8%) y expectativas de inflación cercanas al 30%, crecen las dudas sobre el carry trade.