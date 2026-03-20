Créditos del Banco Municipal: montos, tasas y plazos para impulsar el turismo regional

En un contexto de desaceleración económica, el Banco Municipal de Rosario, con el acompañamiento de la Municipalidad, lanzó nuevas líneas de crédito junto a la Provincia de Santa Fe, con un foco especial en el turismo regional, la gastronomía y la hotelería, sectores que vienen siendo clave en la actividad local.

Se trata de préstamos con tasas subsidiadas —es decir, más bajas que las habituales— que buscan facilitar el acceso al financiamiento para que comercios y empresas puedan sostenerse, invertir o crecer.

Dentro de las opciones disponibles, una de las más fuertes es la línea para turismo regional, principalmente hoteleros y gastronómicos, que permite acceder a créditos de hasta $100 millones con una reducción de hasta 20 puntos en la tasa de interés.

Esta línea está pensada especialmente para hoteles, bares, restaurantes y emprendimientos vinculados al turismo. De hecho, el año pasado con una línea crediticia parecida, una conocida marca de sandwiches accedió a un prestamo de 100 millones, pudiendo desarrollarse y destacarse en su rubro. Herramientas similares ya fueron utilizadas por parrillas, locales gastronómicos y comercios de la costa, que pudieron financiar mejoras, ampliaciones o compra de equipamiento.

"Los créditos contemplan plazos de hasta 36 meses y un período inicial en el que no se paga capital, la cuenta corriente es gratis por año, lo que permite arrancar con mayor alivio financiero"

El secretario de Desarrollo Económico y Empleo, Leandro Lopergolo: “son líneas para inversión productiva con tasas subsidiadas de hasta 20 puntos que bajan significativamente el costo del crédito para las empresas. En un momento en que el consumo y la actividad muestran señales de enfriamiento, estas herramientas son concretas”.

Y agregó: “Hablamos de hasta 150 millones de pesos por empresa para invertir o sostener el capital de trabajo. Sabemos que las pymes necesitan este impulso para poder seguir avanzando con su producción y cumplir sus compromisos”.

¿Por qué convienen estos créditos?

Aunque las tasas se calculan a partir de una referencia del sistema financiero, en la práctica las pymes terminan pagando bastante menos que en un préstamo común. En el mercado, una empresa suele acceder a créditos con tasas que pueden rondar el 60% anual o incluso más.

Con estas líneas, en cambio, el costo baja de manera significativa porque se combinan dos factores: un margen menor que el de los bancos tradicionales y un subsidio de la Provincia que reduce entre 10 y 20 puntos la tasa final. Así, el interés que paga la empresa puede ubicarse en niveles cercanos al 35% o 40%.

A esto se suman condiciones que hacen más llevadero el crédito: hasta 12 meses sin pagar capital, plazos de hasta 36 meses y la cuenta corriente bonificada durante el primer año. En conjunto, no es solo un préstamo más barato, sino también más flexible para el día a día de una pyme.

Más allá del turismo, las líneas también incluyen opciones para industria, comercios y emprendimientos en general. En esos casos, los montos pueden llegar hasta $150 millones, tanto para inversión como para capital de trabajo.

En este punto, es clave entender la diferencia: un crédito para inversión sirve, por ejemplo, para comprar maquinaria o equipamiento, mientras que el capital de trabajo está pensado para el funcionamiento cotidiano. Un caso concreto: quien abre una fotocopiadora puede usar el crédito de inversión para comprar las máquinas, y el de capital de trabajo para adquirir resmas de papel, tinta o insumos.

Otro beneficio importante es que las empresas que acceden a estos créditos cuentan con la bonificación de la cuenta corriente durante los primeros 12 meses, además de facilidades para operar con cheques, algo habitual en muchas pymes.

Las empresas interesadas pueden iniciar el trámite a través del Banco Municipal, contactando a su oficial de negocios o completando el formulario online disponible en su sitio web. Para otras consultas sobre créditos y financiamiento pueden comunicarse con el Área de Financiamiento de la Secretaría de Desarrollo Económico y Empleo de la Municipalidad de Rosario: financiamiento@rosario.gob.ar