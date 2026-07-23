Un "peso pesado" del IPCVA, se sacó el cassette: "sería pegarse un tiro en el pie"

El presidente de la Federación de Industrias Frigoríficas Regionales Argentinas (FIFRA) y uno de los principales referentes del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (IPCVA), Daniel Urcia, cuestionó con firmeza la intención del Gobierno nacional de transformar en voluntario el aporte que hoy financia el funcionamiento del Instituto. A su entender, la iniciativa parte de un "desconocimiento" sobre el rol que cumple el organismo y podría afectar herramientas clave para la defensa y promoción de la carne argentina en los mercados internacionales.

En diálogo con este medio, Urcia explicó que la propuesta aparece dentro de un anteproyecto de ley de amplio alcance que modifica distintas normas vigentes y, entre ellas, la ley de creación del IPCVA.

"Lo que aparece es un cambio en la modalidad del aporte, pasando de obligatorio a voluntario. Nosotros creemos que eso no funciona. Si el pago de los impuestos fuera voluntario, mucha gente no los pagaría; si el gas o la electricidad fueran voluntarios, ocurriría exactamente lo mismo", ejemplificó.

Para el dirigente, la discusión no pasa únicamente por el financiamiento, sino por la capacidad operativa que necesita una institución que debe responder con rapidez frente a conflictos comerciales y sanitarios.

"El Instituto realiza acciones que son costosas y que requieren disponibilidad inmediata de recursos. Desde relevamientos de precios hasta estudios vinculados con las exigencias ambientales de la Unión Europea, la defensa de salvaguardas en China o incluso la participación en paneles ante la Organización Mundial del Comercio. Muchas veces hay que actuar con urgencia y no se puede esperar un mes una autorización administrativa", explicó. Y agregó: "No es un costo que afecte la competitividad"

Consultado sobre los motivos que podrían explicar la decisión oficial, Urcia consideró que existe un desconocimiento sobre el verdadero impacto económico del aporte.

"Si queremos hablar de competitividad, hablemos del impuesto al cheque, que realmente tiene un peso importante sobre la actividad. El aporte al Instituto, medido contra el valor de un kilo de novillo o incluso contra el precio final de la carne al consumidor, tiene una incidencia mínima", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que el debate está enfocado en un aspecto que no representa un problema para la cadena.

"Hoy se está generando ruido en un lugar donde no corresponde. El IPCVA viene cumpliendo su función, trabaja en la promoción del consumo interno, en la apertura y consolidación de mercados externos y en la comunicación del sector. En un momento en que la ganadería vuelve a mostrar perspectivas favorables, modificar este esquema sería pegarse un tiro en el pie".

Un instituto impulsado por el sector privado

Otro de los puntos que remarcó el presidente de FIFRA fue el origen mismo del Instituto.

"La ley de creación del IPCVA fue impulsada por el propio sector privado. No fue una iniciativa nacida de la política. Los aportes también son privados, no provienen del Estado, y justamente por eso el sector considera importante sostener esta herramienta."

Según Urcia, el funcionamiento del Instituto ha permitido consolidar una estructura que hoy resulta estratégica para la defensa de la producción vacuna argentina frente a las crecientes exigencias de los mercados internacionales.

Optimismo sobre el desenlace

Pese a las críticas, el dirigente se mostró confiado en que el Gobierno revisará la iniciativa antes de que llegue al Congreso.

"Soy optimista. Creo que, una vez que el Poder Ejecutivo conozca en profundidad el funcionamiento del Instituto y escuche al sector, va a advertir que esto sería un error. Mi impresión es que cuando finalmente se envíe el proyecto al Congreso, este capítulo ya no va a estar."

Incluso, consideró que sería más oportuno avanzar sobre otras reformas pendientes.

"Ojalá vuelva a incorporarse el capítulo vinculado al estatus sanitario que figuraba en la primera versión de la Ley Bases. Ahí sí estaríamos trabajando sobre cuestiones que realmente afectan al sector. Lo otro son fuegos artificiales", concluyó.