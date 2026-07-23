El BCRA superó las metas del FMI pero el consumo no logra despegar

Resumen Ejecutivo El EMAE de mayo cayó 0,5% mensual y acumula una contracción de 1,5% en los primeros cinco meses de 2026, según el INDEC.

de mayo cayó 0,5% mensual y acumula una contracción de 1,5% en los primeros cinco meses de 2026, según el INDEC. La recuperación es "en forma de K": agro y energía crecieron 15% y 27% desde noviembre de 2023, mientras industria, construcción y comercio siguen rezagados.

es "en forma de K": agro y energía crecieron 15% y 27% desde noviembre de 2023, mientras industria, construcción y comercio siguen rezagados. El BCRA acumuló compras por USD 12.721 millones en 2026 y ya superó la meta anual de reservas netas del FMI , de USD 8.000 millones.

acumuló compras por USD 12.721 millones en 2026 y ya superó la meta anual de reservas netas del , de USD 8.000 millones. El superávit comercial de junio llegó a USD 2.194 millones, el mejor registro para ese mes desde que el INDEC mide la serie.

Hay recuperaciones que se sienten parejas y otras que dejan a mitad de camino a quienes esperan que la mejora llegue a su rubro. La actual parece de las segundas: mientras algunos sectores ya superaron con holgura los niveles previos, otros todavía esperan que el envión llegue a la vidriera, la fábrica o la góndola. Entender en qué escalón está parado cada negocio es, hoy, tan importante como leer cualquier indicador agregado.

Así lo describe el Informe Semanal de Economía y Estrategia que publica 1816, la consultora que dirigen Adrián Rozanski, Mariano Skladnik y Martín Defilippo junto al economista Gustavo Cerezo. El documento repasa la actividad económica, el frente cambiario y el mercado de bonos con datos oficiales del INDEC, el BCRA, BYMA y Reuters, y ofrece una lectura sectorial que va más allá del promedio nacional agregado que suele copar los titulares.

Una recuperación en forma de K deja atrás al comercio y la industria

El EMAE de mayo cayó 0,5% mensual desestacionalizado y apenas subió 0,2% interanual, según el INDEC. En los primeros cinco meses de 2026 la actividad acumula una contracción de 1,5%, con dos meses de expansión y tres de retroceso. El dato confirma que la recuperación perdió impulso justo cuando más se esperaba un repunte generalizado y sostenido en el tiempo.

El propio informe de 1816 describe el fenómeno como una recuperación "en forma de K": el agro creció 15% y la energía 27% desde noviembre de 2023, inicio de la gestión Milei. En cambio, industria, construcción y comercio todavía no recuperan el nivel de actividad que tenían al cierre de la gestión anterior, según el mismo relevamiento.

La brecha también se nota en el bolsillo: el empleo asalariado privado registrado cayó en abril por undécimo mes consecutivo, y los salarios reales volvieron a bajar en mayo tras un breve rebote en abril. Hoy están 3,6% por debajo de noviembre de 2023, según el INDEC. Para un comercio local, eso se traduce directo en menos poder de compra frente a la vidriera.

Reservas, superávit comercial y tasas: qué mirar antes de planificar en pesos o en dólares

El Banco Central moderó el ritmo de compras a un promedio de USD 35 millones diarios en las últimas cuatro ruedas, pero ya acumula USD 12.721 millones comprados en 2026. Con eso, el Gobierno sobrecumplió la meta anual de reservas netas del FMI: el objetivo era de USD 8.000 millones y el incremento real llegó a USD 8.455 millones.

El superávit comercial de junio aportó lo suyo: USD 2.194 millones, el mejor registro para ese mes desde que el INDEC lleva la serie, con el sector energético como motor principal. Para quien cobra o paga en dólares, ese colchón de reservas más nutrido reduce -aunque no elimina- el riesgo de un salto brusco del tipo de cambio en el corto plazo inmediato.

En el mercado de pesos, la tasa de caución superó el 20% TNA y la TAMAR opera por encima del 22% TNA, mientras el martes 28 de julio vence la Lelink D31L6 -con USD 2.247 millones en circulación-, el mayor vencimiento de títulos dólar linked del año. 1816 priorizaría los bonos "duales largos" para quien pueda estirar plazos en pesos sin sobresaltos.

Para una pyme o un profesional de Rosario, el mensaje de fondo no es si la economía crece o no, sino en qué carril está cada actividad. Si el negocio depende del consumo masivo o de la industria liviana, todavía convive con salarios reales por debajo de 2023 y una demanda que no termina de acompañar; si en cambio se conecta con el agro, la energía o el comercio exterior, el viento sopla más a favor.

Esa asimetría también debería ordenar cómo se planifica la caja: con reservas más sólidas y una brecha cambiaria relativamente acotada, endeudarse o cobrar en pesos a tasas de más del 20% TNA puede tener sentido para quien opera en rubros rezagados, mientras que quienes facturan en dólares o dependen de insumos importados harían bien en seguir de cerca el vencimiento de instrumentos dólar linked como la Lelink D31L6, que marcará buena parte del humor cambiario de los próximos meses y, con eso, el margen real de maniobra de cada negocio.

¿Qué significa que la recuperación sea "en forma de K"?

Que no todos los sectores crecen al mismo ritmo: agro y energía ya superan los niveles de noviembre de 2023, mientras industria, construcción y comercio todavía están por debajo.

¿Las reservas del BCRA alcanzan para evitar una devaluación brusca?

El BCRA sobrecumplió la meta de reservas netas del FMI y acumula compras por USD 12.721 millones en 2026, lo que reduce el riesgo cambiario de corto plazo, aunque no lo elimina.

¿Qué es la Lelink D31L6 y por qué importa?

Es un título dólar linked que vence el 28 de julio con USD 2.247 millones en circulación, el mayor vencimiento del año, y puede mover el humor del mercado cambiario.