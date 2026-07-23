Criptomonedas y Bolsa, cada vez más cerca: la reforma que cambia las reglas del juego

La digitalización del mercado financiero argentino podría dar un salto histórico. El anteproyecto de Ley de Desregulación impulsado por el Gobierno incorpora cambios que buscan adaptar la legislación a las nuevas tecnologías y acercar el sistema de inversiones tradicional al ecosistema cripto.

Entre las modificaciones más relevantes aparece la posibilidad de emitir, registrar, transferir y negociar acciones, bonos, obligaciones negociables y otros instrumentos financieros utilizando tecnología blockchain. En la práctica, la iniciativa crea el marco legal para avanzar en la tokenización de activos financieros.

La propuesta también habilita que las cuotapartes de los fondos comunes de inversión puedan emitirse digitalmente y, por primera vez, autoriza que estos vehículos incorporen criptomonedas y otros activos virtuales dentro de sus carteras.

Blockchain gana terreno en el mercado financiero

Otro de los cambios destacados es la incorporación del denominado "sellado de tiempo criptográfico", un mecanismo que permitirá acreditar la fecha y titularidad de los activos digitales mediante registros inalterables en blockchain.

El proyecto además reconoce la validez jurídica de contratos inteligentes (smart contracts) y amplía el uso de herramientas digitales para la constitución de garantías, incluyendo criptomonedas y otros activos digitales.

También cambia la ejecución judicial de los criptoactivos

La iniciativa incorpora procedimientos específicos para ejecutar garantías constituidas sobre criptomonedas. En determinados casos, la Justicia podrá ordenar la inmovilización o transferencia de activos digitales a través de exchanges o exigir la entrega de las credenciales necesarias para acceder a las billeteras virtuales.

El objetivo es adaptar los mecanismos judiciales a una realidad donde cada vez más activos poseen representación exclusivamente digital.

Un paso hacia las finanzas tokenizadas

Especialistas del sector consideran que la reforma representa un avance significativo porque incorpora de manera explícita a los criptoactivos dentro del marco regulatorio del mercado de capitales y acelera la digitalización de la infraestructura financiera.

Sin embargo, también advierten que todavía queda pendiente un desafío clave: permitir la emisión de instrumentos financieros nativos de blockchain, es decir, activos que nazcan directamente sobre redes descentralizadas sin depender previamente de un registro tradicional.

Si finalmente prospera, la reforma podría modificar profundamente la forma en que se emiten, administran y negocian los activos financieros en Argentina, acercando al mercado local a las tendencias que ya comienzan a consolidarse en los principales centros financieros internacionales.