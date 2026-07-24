Claves del día: petróleo a US$100, nuevos aranceles y otra advertencia para la economía argentina

La economía mundial volvió a ingresar en una jornada de fuerte tensión. La guerra en Medio Oriente dejó de ser solamente un conflicto geopolítico para transformarse nuevamente en un problema económico global. El Brent alcanzó los US$100 por barril luego de que, además del estrecho de Ormuz, aparecieran nuevos bloqueos sobre el estrecho de Bab el-Mandeb, complicando dos de las principales rutas marítimas del comercio internacional.

El mercado ya no discute sólo cuánto puede durar el conflicto, sino cuál puede ser el costo económico de una escalada mayor. Varios bancos de inversión advierten que el petróleo podría regresar a niveles superiores a los US$120 e incluso algunos especialistas no descartan escenarios extremos cercanos a US$200 si la situación militar se agrava. Un escenario que reavivaría la inflación mundial y aumentaría el riesgo de recesión.

Como si fuera poco, Estados Unidos volvió a sorprender con un mercado laboral extremadamente sólido. Los pedidos de seguro de desempleo descendieron a apenas 187.000, el nivel más bajo desde 1969, reforzando la posibilidad de que la Reserva Federal mantenga una política monetaria restrictiva durante más tiempo.

Las consecuencias fueron inmediatas: aumentaron nuevamente los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar volvió a fortalecerse frente a la mayoría de las monedas y Wall Street registró otra rueda negativa, especialmente entre las empresas tecnológicas.

Trump endurece la política comercial

En medio de ese contexto, Donald Trump oficializó una nueva batería de aranceles que alcanza a unos 60 países, profundizando el giro proteccionista de Estados Unidos. Aunque Argentina quedó alcanzada por el esquema general de gravámenes, el impacto dependerá del tipo de producto exportado y de las negociaciones comerciales que puedan desarrollarse durante los próximos meses.

La medida vuelve a introducir incertidumbre sobre el comercio internacional justo cuando numerosas economías intentan recuperar dinamismo.

IDEA vuelve a reclamar reglas de largo plazo

Mientras tanto, durante el Coloquio de IDEA volvió a aparecer un mensaje que comienza a repetirse entre los principales empresarios argentinos: la necesidad de construir consensos políticos que permitan sostener al menos dos décadas de estabilidad macroeconómica.

El encuentro mostró un fuerte respaldo al equilibrio fiscal y a la continuidad de reformas estructurales, aunque también dejó en evidencia la persistente fragmentación política luego de que Axel Kicillof rechazara participar del evento.

La confianza del consumidor vuelve a deteriorarse

Uno de los datos más preocupantes de la jornada fue la caída del índice de confianza del consumidor elaborado por la Universidad Di Tella.

El indicador retrocedió hasta su nivel más bajo desde enero de 2024, reflejando un deterioro de las expectativas económicas de las familias.

El dato coincide con otro informe de Scentia, que mostró que el consumo masivo acumula siete meses consecutivos de retrocesos, mientras la actividad metalúrgica volvió a caer 4,6% interanual según ADIMRA.

Aunque las ventas en supermercados mostraron cierta recuperación durante mayo, el consumo privado continúa sin encontrar un piso firme.

La morosidad sigue creciendo

Otra señal de preocupación provino del sistema financiero. Un informe del CEPA reveló que la morosidad privada alcanzó 7,6%, el nivel más elevado desde que comenzó el actual ciclo económico.

El deterioro resulta especialmente fuerte entre los jóvenes menores de 24 años y también en las billeteras virtuales, donde casi tres de cada diez créditos presentan algún tipo de irregularidad.

La consecuencia comienza a verse en una práctica cada vez más frecuente: bancos y entidades financieras venden carteras de créditos incobrables para reducir exposición al riesgo.

Más presión sobre el dólar

En paralelo, continuó la dolarización de carteras. El dólar oficial cerró en $1.510,80 mientras el blue alcanzó un nuevo máximo nominal de $1.560. También avanzaron el MEP y el contado con liquidación, ampliando nuevamente las brechas cambiarias.

El Banco Central logró comprar US$45 millones en el mercado, aunque las reservas terminaron disminuyendo US$352 millones.

Al mismo tiempo, los depósitos en pesos permanecen prácticamente estancados mientras continúa el retiro de fondos para dolarización, un fenómeno que ni siquiera logró revertir el nuevo esquema de blanqueo e "Inocencia Fiscal" impulsado por el Gobierno.

Los mercados financieros vuelven a ponerse defensivos

La combinación entre tensión internacional y fragilidad doméstica golpeó nuevamente a los activos argentinos. Los bonos soberanos retrocedieron, el riesgo país escaló hasta los 436 puntos básicos —su nivel más alto en cuatro semanas— y las acciones locales acompañaron la caída de Wall Street.

Las ADR argentinas registraron bajas generalizadas, especialmente entre los bancos, las empresas energéticas y el sector inmobiliario.

Moody's mejora la nota de las principales energéticas

No todas fueron malas noticias. Moody's elevó la calificación crediticia de compañías como Arcor, Pan American Energy, Pluspetrol, Tecpetrol, Telecom Argentina, Vista Energy e YPF, reflejando una mejora en la percepción de riesgo corporativo, aunque mantuvo sin cambios la nota de Adecoagro.

Neuquén volvió al mercado internacional

En otro hecho relevante, la provincia de Neuquén regresó a los mercados internacionales después de casi una década y logró colocar US$500 millones a una tasa inferior a la esperada.

La operación fue interpretada como una señal positiva para el financiamiento de las provincias y para futuros proyectos vinculados principalmente al desarrollo energético de Vaca Muerta.

Ajustes empresariales: Pampa Energía negocia retiros

En el plano corporativo comenzaron a aparecer nuevas señales de reorganización. Pampa Energía negocia retiros voluntarios y traslados de personal como parte del proceso de integración de operaciones luego de distintas reestructuraciones internas y el cierre de la planta de caucho sintétito en Puerto General San Martín. El movimiento vuelve a poner el foco sobre la eficiencia operativa de las grandes compañías energéticas en un contexto económico todavía desafiante.

En el plano local, uno de los históricos locales gastronómicos como La Buena Medida reabre mañana bajo un nuevo nombre.

Mientras tanto, continúa el proceso de consolidación del supermercadismo. Uno de los grupos minoristas más grandes del mundo: Día, con más de mil sucursales, busca desprenderse de su operación argentina, alimentando una tendencia que ya viene mostrando movimientos de compra, venta y reorganización dentro del sector.