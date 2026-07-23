Alivio para pymes rosarina: dejan de pagar DReI por compras sin margen de ganancia

l Concejo Municipal de Rosario aprobó una modificación del Código Tributario que elimina una carga impositiva que afectaba a las denominadas Redes de Compra, esquemas mediante los cuales empresas y comercios se agrupan para adquirir bienes o servicios en conjunto con el objetivo de reducir costos.

La iniciativa, impulsada por la concejal Carolina Labayru, incorpora una deducción en el Derecho de Registro e Inspección (DReI) para aquellas operaciones realizadas por agrupaciones sin fines de lucro radicadas en Rosario que transfieran los productos a sus integrantes exactamente al mismo valor de compra, sin obtener ganancias, comisiones ni márgenes comerciales.

Hasta ahora, este tipo de operaciones quedaban alcanzadas por el tributo municipal pese a que no existía una actividad comercial con rentabilidad, una situación que desde distintos sectores empresariales consideraban una distorsión del sistema tributario.

"Hay pymes y comerciantes que se juntan para bajar costos, no para ganar plata. Cobrarles un impuesto como si hubieran obtenido una ganancia no tenía sentido", sostuvo Labayru tras la aprobación de la ordenanza.

Según explicó la concejal, la modificación apunta a mejorar las condiciones para que pequeñas y medianas empresas puedan asociarse y ganar escala sin enfrentar costos fiscales que desvirtúen el objetivo de estas herramientas de cooperación.

"En un contexto económico complejo, nuestro trabajo como concejales tiene que ser acompañar al que produce revisando reglas que quedaron viejas o generan distorsiones. Si encontramos una regla que complica al que trabaja sin beneficiar a nadie, la cambiamos", afirmó.

Además de eliminar esa carga tributaria, la nueva normativa armoniza el tratamiento municipal con el criterio que ya aplica la provincia de Santa Fe para este tipo de operaciones, otorgando mayor previsibilidad jurídica y fiscal a las redes de compra.

Para el sector pyme, la medida representa un alivio sobre una modalidad que viene ganando espacio como estrategia para negociar mejores precios con proveedores, reducir costos y mejorar la competitividad sin necesidad de modificar la estructura de cada empresa.