El fenómeno de endeudamiento corporativo que bate récords históricos en el mercado argentino

Resumen Ejecutivo Las empresas argentinas emitieron USD 9.632 millones en Obligaciones Negociables durante el primer semestre de 2026, 8% más que en 2025, según un informe de Ricsa ALyC.

durante el primer semestre de 2026, 8% más que en 2025, según un informe de Ricsa ALyC. El sector energético — YPF, Pampa Energía, Edenor, Vista Energy y Pluspetrol — absorbió el 55% del financiamiento total pese a representar solo el 14% de las emisiones.

— absorbió el 55% del financiamiento total pese a representar solo el 14% de las emisiones. Pampa Energía se financió al 5% anual en dólares a diez años, mientras CGC, de Eduardo Eurnekian, pagó hasta 12% por deuda de corto plazo.

se financió al 5% anual en dólares a diez años, mientras CGC, de Eduardo Eurnekian, pagó hasta 12% por deuda de corto plazo. El mercado argentino de deuda corporativa vive un momento de auge. Según un informe de Ricsa ALyC, elaborado con datos de la Comisión Nacional de Valores, las empresas colocaron USD 9.632 millones en Obligaciones Negociables durante el primer semestre de 2026, un 8% más que en igual período del año anterior.

El protagonismo no se reparte parejo. El sector energético —con YPF, Pampa Energía y Edenor a la cabeza— se quedó con 55 de cada 100 dólares financiados, aunque apenas representó el 14% de las operaciones del semestre.

El boom de deuda energética, en números

Los números del semestre muestran una aceleración marcada. Entre enero y marzo se emitieron USD 3.956 millones; entre abril y junio, esa cifra saltó a USD 5.676 millones, un 43% más en apenas tres meses. Dentro de la energía, el salto fue todavía mayor: de USD 1.848 millones a USD 3.459 millones, un incremento del 87%.

Cinco compañías explican el 62% del financiamiento energético: YPF lideró con tres emisiones por USD 833 millones, seguida por Pampa Energía (USD 700 millones), Edenor (USD 640 millones), Vista Energy Argentina (USD 617 millones) y Pluspetrol (USD 500 millones). Si se suman los diez principales emisores, la cifra trepa al 90,8% del sector.

La diferencia de costo entre emisores es enorme: llega a 640 puntos básicos. Pampa Energía se financió al 5% anual en dólares a más de diez años, mientras que CGC, la petrolera de Eduardo Eurnekian, pagó hasta 12% por deuda de apenas dos o tres años. La tasa depende del perfil crediticio, no del plazo.

Pensarlo como una fila de clientes en un banco ayuda a entender la lógica: cuanto más sólida la reputación de pago, más barato el préstamo, sin importar cuánto tiempo se pida el dinero. Vista Energy logró financiarse a más de diez años por debajo del 8% anual; empresas más chicas o con historial más corto pagan tasas de dos dígitos aunque pidan plazos breves.

El horizonte del segundo semestre profundiza la tendencia: el sector proyecta entre USD 10.000 y 15.000 millones adicionales en nuevas emisiones, empujados por Vaca Muerta, las energías renovables y las plantas de gas natural licuado. La inversión de más de USD 3.000 millones que TGS destina al procesamiento de líquidos de gas en la cuenca neuquina ilustra la escala de esos proyectos.

Ese apetito por deuda dolarizada no es casualidad: la baja sostenida del riesgo país abarató el crédito externo para las compañías con mejor calificación, un efecto que todavía no llega parejo a todos los sectores de la economía real.

¿Por qué las energéticas consiguen deuda más barata que el resto de las empresas argentinas?

Porque los grandes emisores como YPF o Pampa Energía tienen mejor calificación crediticia y acceso directo a inversores institucionales globales, que priorizan la escala y la previsibilidad de flujo de caja de proyectos como Vaca Muerta.

¿Qué es una Obligación Negociable?

Es un título de deuda privada que una empresa emite para financiarse directamente en el mercado de capitales, sin depender de un préstamo bancario tradicional, a cambio de una tasa de interés pactada con los inversores.

¿Este boom de deuda energética beneficia a las pymes de Rosario y Santa Fe?

De forma indirecta, a través de la demanda de proveedores y servicios ligados a Vaca Muerta, pero el financiamiento en sí sigue concentrado en las grandes compañías; el crédito cooperativo y bancario en pesos continúa siendo el canal principal para la mayoría de las empresas regionales.