La geopolítica sacude las finanzas: el petróleo se dispara y Argentina queda golpeada

La reactivación del conflicto en Medio Oriente volvió a encender las alarmas de los mercados financieros internacionales. El temor a una interrupción en el suministro energético impulsó una fuerte suba del precio del petróleo, mientras los principales índices bursátiles de Wall Street operaron en terreno negativo y los inversores buscaron reducir exposición a activos considerados más riesgosos.

En ese contexto, los bonos soberanos argentinos no escaparon al sell-off global. La deuda volvió a mostrar caídas y el riesgo país registró un nuevo avance, reflejando el mayor costo de financiamiento que enfrenta la Argentina cada vez que aumenta la incertidumbre internacional.

La reacción de los mercados responde a un patrón conocido: cuando se incrementa la tensión geopolítica, los inversores reducen posiciones en economías emergentes y priorizan activos considerados más seguros. Al mismo tiempo, un petróleo más caro reaviva los temores inflacionarios a nivel global y alimenta las expectativas de tasas de interés elevadas durante más tiempo.

Para Argentina, el impacto llega por partida doble. Por un lado, el deterioro del contexto financiero internacional afecta el precio de los bonos soberanos y eleva el riesgo país. Por otro, un escenario de mayor volatilidad global dificulta el acceso al financiamiento externo y obliga al mercado local a operar con una prima de riesgo todavía más elevada.

Los operadores seguirán de cerca la evolución del conflicto, ya que cualquier escalada adicional podría profundizar la volatilidad en los mercados internacionales y mantener la presión sobre los activos argentinos durante las próximas ruedas.