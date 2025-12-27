Una buena para el campo: el poder de compra de la soja mejoró frente a insumos clave

En un contexto de volatilidad de mercados y presión sobre los costos de producción, la soja continúa mostrando una mejora significativa en su poder de compra frente a insumos estratégicos del agro argentino. Los datos relativos a noviembre, de acuerdo a un informe elaborado por Expoagro con la colaboración del Licenciado David Miazzo, reflejan que al comparar con el mismo mes del año anterior, hoy se requieren menos kilos de soja para obtener insumos como herbicidas, combustible y maquinaria, lo que constituye una señal favorable para la rentabilidad del productor.

Relación soja–glifosato

La relación entre la soja y el herbicida glifosato se mantuvo estable en términos mensuales durante noviembre, pero al contrastarla con noviembre del año anterior se observa una mejora: se necesitan 3,5 kg de soja menos por cada litro de glifosato que hace un año. Esto implica que la soja cotiza relativamente mejor frente a uno de los insumos más utilizados en la campaña agrícola.

Cosechadoras y maquinaria

La compra de maquinaria —clave para la operación de cosecha— también muestra un avance en favor del productor. Para adquirir una cosechadora en noviembre se requirieron 1.238 toneladas de soja, lo que representa 402 toneladas menos que en noviembre de 2024. Esta caída en la cantidad de soja necesaria evidencia una mejora en la relación insumo/producto que puede aliviar presiones de largo plazo sobre la inversión en capital.

Pick-up: estabilidad en mínimos

Frente a la adquisición de una pick-up, la relación se mantuvo estable en 103,9 toneladas por unidad, registrando el valor más bajo de los últimos 12 meses. La estabilidad en este ítem sugiere que la dinámica de precios entre vehículos utilitarios y soja se encuentra en una fase de equilibrio favorable al poder de compra del cultivo.

Gasoil: menor requerimiento de soja

El combustible es otro componente esencial para la operativa agrícola. En noviembre se necesitaron 3 kg de soja por litro de gasoil, una mejora marcada frente al año anterior, con 1,5 kg menos de soja por litro. Además, esta relación es 0,8 kg menor respecto al promedio de 2025, reforzando la tendencia positiva.

Fletes: más competitivos

El poder de compra de soja también se observó fortalecido frente al costo del flete: se requirieron 23,9 kg menos de granos para afrontar un flete de 300 km en comparación con el mismo mes del año previo. Esta caída interanual indica que los costos de logística, en términos relativos al valor de la soja, han cedido terreno, lo cual puede mejorar la eficiencia de la comercialización.

En conjunto, estas relaciones sugieren que la soja continúa recuperando terreno frente a costos clave para la producción y la operación agrícola, lo que podría influir positivamente en las decisiones de siembra, inversión y comercialización de los productores.