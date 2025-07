Resumen Cripto: Innovación, tendencias y oportunidades emergentes en el ecosistema digital Argentino y global

¡Buenas a todos, queridos lectores! Como su redactor de confianza y entusiasta de las criptomonedas aquí desde Rosario, es un placer enorme charlar sobre lo que nos depara este universo digital. Si hay algo que aprendí en este camino es que, aunque a veces el mercado parezca una calesita, siempre hay oportunidades para aquellos que saben dónde mirar. ¿No les parece?

El mundo de las criptomonedas, y en particular el de Bitcoin (BTC), está viviendo un momento que parece sacado de un sueño. Después de una racha de vaivenes, volvimos a ver cómo el precio de BTC se disparaba, rompiendo récords y abriendo un nuevo horizonte para todos. Es como cuando uno siembra, espera, y de repente, la cosecha es mucho más abundante de lo esperado. A mitad de la semana pasada, por ejemplo, Bitcoin llegó a tocar los USD 112.000, un número que ya era impresionante. Pero la cosa no se quedó ahí, porque apenas dos días después, la cotización escaló hasta los USD 118.000. Algunos colegas del sector comentaban que esta suba estuvo muy ligada al optimismo financiero que generó el tema de los aranceles, una señal de que hasta los factores macroeconómicos más tradicionales pueden influir en este mercado que a veces parece vivir en su propia galaxia. ¿Quién lo hubiera dicho?

Pero, como en todo buen asado, siempre hay espacio para un poquito más. Y así fue. BTC no solo cumplió con las expectativas de los más optimistas, sino que las superó con creces. El fin de semana nos sorprendió con un Bitcoin coqueteando con los USD 119.000, y para empezar la semana, directamente nos recibió por encima de los USD 122.000. Si esto no es para brindar con un buen mate, no sé qué lo es.

No es una cuestión de suerte, eh. Los analistas más serios coinciden en que esta performance de Bitcoin no es casualidad. En lo que va de 2025, BTC subió más de un 25%, dejando muy atrás a pesos pesados como el S&P 500, que creció un 7%, y a la mismísima Nvidia, que, aunque tuvo un repunte notable del 22%, no le llegó a los talones a nuestra criptomoneda estrella. Esto nos demuestra que, para los que buscan rendimientos importantes, las criptomonedas están demostrando ser una opción cada vez más sólida.

Y no solo Bitcoin tuvo su momento de gloria. Los ETF cripto, tanto los de BTC como los de Ether, también vivieron una semana espectacular. De hecho, el jueves pasado se registró el segundo mayor día de entradas de capital en la historia de estos fondos, con la impresionante cifra de USD 1.170 millones para los ETF de Bitcoin y USD 383,1 millones para los de Ether. ¿Se dan cuenta de lo que significa esto? Desde su lanzamiento a principios de 2024, los ETF de BTC ya acumulan inversiones por más de USD 50.000 millones. Estos números no son solo cifras, son un termómetro del creciente interés institucional y minorista en las criptomonedas. Además, es interesante ver cómo estos ETF están absorbiendo la emisión neta de sus respectivas monedas, lo que habla de una demanda sostenida.

Las empresas y el resguardo de valor en criptomonedas

¿Por qué este interés creciente por parte de las empresas en las criptomonedas? Muy sencillo: ven en Bitcoin, y en otros activos digitales, una oportunidad clara para resguardarse de los cimbronazos económicos globales. En estos últimos meses, las fluctuaciones macroeconómicas generaron más de un dolor de cabeza a los inversores, y las criptomonedas se presentan como una alternativa para diversificar y proteger los balances. No es raro, entonces, que cada vez más firmas estén creando divisiones internas dedicadas a atesorar criptomonedas, con Bitcoin a la cabeza. Es como si, después de años de mirar de reojo, el sector corporativo finalmente se decidiera a darle una chance a este nuevo paradigma financiero.

El segundo trimestre de este año cerró con cifras que son, para el mundo cripto, música para los oídos. Las empresas sumaron 159.107 BTC a sus arcas, marcando un nuevo récord histórico. Esto representa un aumento intertrimestral del 23,13%, llevando el total de Bitcoin en poder de las empresas a unos asombrosos 847.000 BTC. Si lo ponemos en perspectiva, estamos hablando de aproximadamente el 4% del suministro máximo de Bitcoin, según datos de Bitwise.

Y no solo las empresas existentes están acumulando. El número de compañías que hacen holding de Bitcoin también se disparó, con 46 nuevas firmas que se sumaron a esta tendencia, elevando el total a 125, lo que significa un aumento del 58,23% respecto al trimestre anterior. Es un crecimiento exponencial, ¿no les parece?

Dentro de este selecto grupo, hay un líder indiscutido: Strategy (antes MicroStrategy), que acumula la friolera de 597.325 BTC. Su estrategia es bastante particular y, hasta ahora, les viene dando excelentes resultados: acumulan Bitcoin a través de la emisión constante de bonos convertibles y ofertas de acciones para financiar compras agresivas. Esto se tradujo en rendimientos espectaculares en la bolsa, con las acciones de la empresa subiendo un 43% en lo que va del año y un 9% solo la semana pasada, según datos de Google Finance. La segunda en este ranking es la minera MARA Holdings, con 49.940 BTC, que también ha visto sus acciones subir más de un 10% en lo que va del año.

Es evidente que la apuesta por Bitcoin está rindiendo sus frutos para estas grandes corporaciones.

Un panorama que se expande: Más allá de Bitcoin

Mientras Bitcoin sigue su escalada, el ecosistema cripto en general no se detiene. Por ejemplo, la empresa Input | Output (IO), conocida por estar detrás de Cardano, anunció una alianza estratégica con TxPipe, una firma de Buenos Aires, para impulsar una nueva generación de desarrolladores en el ecosistema. Esto es una excelente noticia para el talento local, ¿o no? Es una muestra de cómo Argentina sigue posicionándose en el mapa global de la tecnología blockchain.

Otro hito importante es que las stablecoins, esas criptomonedas diseñadas para mantener un valor estable, superaron por primera vez los USD 250 mil millones en suministro total. Esto refuerza su papel como puente entre las finanzas tradicionales y el mundo cripto, y como una herramienta fundamental para transacciones y resguardo de valor.

Incluso gigantes como AntGroup, vinculada a Alibaba, están evaluando sumar USDC, una de las stablecoins más grandes, a su propia blockchain. Y no nos olvidemos de Vitalik Buterin, el cofundador de Ethereum, quien propuso fomentar el uso de licencias de código abierto para promover la "innovación sin fronteras" en un espacio que, según él, se está volviendo cada vez más competitivo y mercantilista. Es un llamado de atención para no perder la esencia colaborativa del mundo cripto.

En el ámbito internacional, Australia, por ejemplo, está haciendo pruebas con stablecoins, tokens de depósitos bancarios y hasta una posible CBDC (Moneda Digital de Banco Central), lo que demuestra un interés creciente de los bancos centrales en las criptomonedas. Y hablando de bancos, BBVA en España ya habilitó a sus clientes para comprar, vender y custodiar Bitcoin y Ether. Estos movimientos, señoras y señores, nos indican que la integración entre el sistema financiero tradicional y las criptomonedas ya no es una quimera, sino una realidad en plena expansión.