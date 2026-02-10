Guerra total en Davos: los dueños de la banca tradicional intentan frenar el avance de Coinbase

¿Hasta cuándo vamos a seguir presenciando este tire y afloje entre los gigantes de Wall Street y los nuevos referentes del ecosistema digital? La realidad es que la tan mencionada ley de estructura de mercado en Estados Unidos parece haber entrado en un letargo administrativo que preocupa a más de un inversor.

A pesar de que la actividad en los pasillos de la Casa Blanca no se detiene, la normativa se perfila hoy como un proyecto a mediano plazo. ¿Es posible que la burocracia termine asfixiando una innovación que el mercado ya reclama a gritos?

La semana comenzó con una reunión que solo puede calificarse como un fracaso rotundo entre el sector cripto y el bancario. El punto de conflicto es claro: los rendimientos que ofrecen las stablecoins aterran a las instituciones tradicionales por una posible fuga masiva de capitales.

El lobby bancario y la resistencia a lo inevitable

Resulta fascinante observar cómo el temor a perder el control sobre los depósitos nubla la visión de largo plazo de la banca tradicional. Ante este escenario de parálisis, un grupo de empresas del sector empezó a barajar ideas para destrabar la negociación política en el Senado.

Una de las propuestas más interesantes consiste en otorgar un rol protagónico a los bancos comunitarios dentro del sistema de las stablecoins. ¿No sería acaso una jugada maestra que los emisores mantengan sus reservas en estas instituciones más pequeñas para ayudarlas a emitir sus propios activos digitales?

La situación es tan delicada que incluso Tim Scott, presidente de la comisión Bancaria, celebró que ambas partes "sigan sentadas a la mesa". Es evidente que la vara está bajísima cuando la simple permanencia en una reunión se considera un triunfo político.

A nivel personal, me recuerda a las negociaciones que solemos ver en nuestro país: mucha charla, poca acción y una incertidumbre constante que termina afectando al que realmente quiere producir y gestionar su capital de forma eficiente.

Escándalos en los pasillos del poder global

Pero no todo fue diplomacia y café en las oficinas gubernamentales; también hubo espacio para el conflicto directo. Según trascendió, el Foro Económico Mundial en Davos fue el escenario de un enfrentamiento verbal de alto calibre que dejó a varios con la boca abierta.

Brian Armstrong, CEO de Coinbase, y Jamie Dimon, del JP Morgan, habrían protagonizado un cruce muy subido de tono. El banquero no se guardó nada y acusó al referente cripto de estar "diciendo disparates" sobre las verdaderas intenciones de la banca frente al proyecto de ley.

¿Cómo se sigue construyendo confianza cuando los líderes de ambos mundos se desacreditan de esta manera en público? Moynihan, del Bank of America, también fue tajante al decirle a Armstrong que si quería ser un banco, simplemente debía actuar como tal.

Esta resistencia no es solo capricho; es una lucha por la relevancia en un sistema financiero que está mutando. Mientras tanto, el CEO de Wells Fargo, Charlie Scharf, directamente optó por el desplante y se negó a recibirlo, cerrando cualquier canal de diálogo institucional.

El avance silencioso de la infraestructura digital

Mientras los directivos se pelean, los números del ecosistema siguen demostrando una robustez que ignora el ruido político. La stablecoin USDT alcanzó una capitalización récord de 187.000 millones de dólares durante el último trimestre, consolidándose como la opción preferida de resguardo.

En un movimiento estratégico de diversificación, Tether invirtió 150 millones de dólares en oro tokenizado a través de Gold.com. ¿No es esta la prueba definitiva de que la convergencia entre activos físicos y digitales es el camino que ya eligió el mercado?

Por su parte, Binance inició su plan de conversión para el Fondo de Activos Seguros comprando más de 1.300 BTC. Esta medida busca proteger a los usuarios ante incidentes extremos, reforzando la idea de que la seguridad es el pilar fundamental para la adopción masiva.

Incluso Elon Musk, a través de su empresa de inteligencia artificial xAI, está buscando especialistas para entrenar sus sistemas en el análisis de mercados digitales. Es claro que el futuro no se trata solo de dinero, sino de la capacidad de procesar información en tiempo real.

La realidad nos dice que las stablecoins procesaron 10 billones de dólares solo en enero, marcando un hito histórico. Este volumen de transacciones sugiere que el sistema financiero paralelo ya no es una promesa, sino una infraestructura crítica que funciona a pesar de las leyes.

Finalmente, debemos entender que poseer un activo no siempre implica dominarlo; el verdadero poder hoy pasa por tener opciones y maniobrabilidad. Como bien señaló Scott Bessent, es muy probable que los servicios bancarios y cripto terminen entrelazados, nos guste o no.