Carne argentina a EE.UU.: "En una tonelada, el ahorro será de entre U$S 3.000 y U$S3.500"

La puesta en marcha efectiva del nuevo acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos para la exportación de carne vacuna sin aranceles ya tiene fecha concreta: el 13 de febrero. Así lo explicó a Ecos365 el analista ganadero Víctor Tonelli, al detallar que el sistema comenzará a operar de manera real y ejecutiva con el ingreso de los primeros embarques a territorio estadounidense.

El acuerdo eleva a 80.000 toneladas anuales la cuota de carne argentina que puede ingresar al mercado norteamericano sin pagar el arancel del 26,4%, un costo que hasta ahora encarecía fuertemente la operatoria. Tonelli señaló que el sector vive días de intensa actividad, con exportadores, la Secretaría de Agricultura y el Senasa trabajando contrarreloj para readecuar certificados y permitir que mercadería ya embarcada pueda computarse dentro de la nueva cuota.

“El ritmo es febril, queda menos de una semana para implementar todo”, explicó. La clave está en si los certificados digitales pueden ser redireccionados de común acuerdo entre ambos países. De lograrse, parte de la carne que ya está viajando o en puerto podría ingresar sin aranceles. De lo contrario, los plazos administrativos y logísticos harían que se pierda el primer trimestre del cupo.

Desde el punto de vista económico, el impacto del acuerdo es contundente. El arancel estadounidense implica un sobrecosto cercano al 30% sobre el valor FOB, considerando impuestos y fletes. “En una tonelada que vale entre 9.000 y 10.000 dólares, el ahorro es de entre 3.000 y 3.500 dólares”, precisó Tonelli. Ese beneficio mejora directamente el resultado de toda la cadena exportadora, sin necesidad de agregar valor adicional.

Impacto en el mercado interno

Sin embargo, el analista fue categórico al relativizar el impacto sobre el mercado interno. “Va a ser muy bajo”, sostuvo. La razón es estructural: desde fines de octubre los productores iniciaron un ciclo de retención, luego de tres años de fuerte liquidación que implicaron la pérdida de más de tres millones de cabezas.

Para 2026, Tonelli proyecta una caída de la oferta de unas 200.000 toneladas, independientemente de la nueva cuota. Esa menor disponibilidad ya genera tensión en el mercado doméstico y precios firmes. “Eso equivaldría a entre 4 y 4,5 kilos menos por habitante por año”, explicó.

Además, aclaró que la cuota no implica un aumento neto de exportaciones. De las 80.000 toneladas, unas 25.000 ya se exportaron el año pasado pagando arancel, y ahora simplemente ingresarán sin ese costo. El resto podría cubrirse en buena parte con redireccionamientos desde China, en un contexto donde la oferta total de carne en Argentina será significativamente menor.

“En un año de fuerte caída de producción, no estoy viendo que la exportación pueda crecer mucho más”, concluyó Tonelli.