En medio de las tensiones, la carne aviar argentina regresa a la Unión Europea

La Argentina logró la reapertura del mercado de la Unión Europea (UE) para la carne aviar, un destino considerado estratégico por su alto valor agregado y exigencias sanitarias. La decisión fue confirmada mediante el Reglamento (UE) 2026/278, publicado este lunes en el Diario Oficial de la Unión Europea, y permitirá retomar los envíos a partir del 1 de marzo próximo.

La medida se concretó luego de que la UE reconociera la recuperación del estatus sanitario argentino como país libre de influenza aviar altamente patógena (IAAP), en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA). Este reconocimiento fue resultado del trabajo coordinado entre la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) y la Cancillería, junto con el sector productivo.

Desde el Gobierno destacaron que la restitución del mercado se sustenta en las acciones de control, vigilancia y erradicación de la IAAP implementadas en las granjas avícolas, que permitieron contener los brotes registrados y restablecer las condiciones sanitarias exigidas por los mercados internacionales más exigentes.

La reapertura llega en un contexto de crecimiento sostenido de las exportaciones aviares argentinas hacia el bloque europeo. Según datos oficiales de Eurostat, en 2024 los envíos de carne aviar y sus preparados alcanzaron los 12 millones de euros, lo que representó un incremento del 140% respecto de 2023. En tanto, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones totalizaron casi 17 millones de euros, con una suba interanual del 41%.

El regreso al mercado europeo no solo consolida la recuperación sanitaria del sector, sino que también abre nuevas oportunidades comerciales para la cadena avícola nacional, en un escenario donde la demanda internacional de proteínas animales mantiene niveles firmes y con altos estándares de calidad e inocuidad.