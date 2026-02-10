Bancos vs. Fintech: la pelea por el salario que redefine el sistema financiero argentino

En las últimas semanas se reavivó un fuerte enfrentamiento entre las asociaciones bancarias tradicionales y las empresas fintech en Argentina por la posibilidad de que los trabajadores puedan acreditar sus salarios directamente en cuentas de pago o billeteras virtuales, sin pasar primero por un banco. El tema cobró protagonismo en el debate por la reforma laboral y escaló hasta convertirse en un conflicto estructural del sistema financiero.

Las cámaras bancarias, que agrupan a entidades públicas y privadas, sostienen que mantener la acreditación de haberes exclusivamente en cuentas bancarias es clave para la estabilidad del sistema financiero, ya que los depósitos de salarios proveen fondeo crítico para financiar crédito a la economía real. Aducen además que solo las entidades bancarias reguladas estrictamente pueden garantizar la integridad de los fondos de los trabajadores.

Fintech: “libertad de elección y modernización”

La Cámara Argentina Fintech, por su parte, cuestiona este argumento y pide que se reconozca el derecho del trabajador a elegir dónde recibir su remuneración. Según el sector fintech, las cuentas digitales y billeteras están reguladas, supervisadas y auditadas por el Banco Central, con el 100% de los fondos de los usuarios depositados en cuentas bancarias separadas del patrimonio de las empresas fintech.

Las fintech sostienen que hoy existe una clara preferencia del público por las herramientas digitales: con más de 40 millones de cuentas de billeteras activas en el país, muchos usuarios reciben primero sus ingresos y luego los transfieren a cuentas de pago para obtener beneficios —como rendimientos diarios— que no ofrecen las cuentas sueldo tradicionales. Por eso, cuestionan que se limite la elección inicial del canal de cobro.

El corazón del conflicto

El debate se centra en dos modelos económicos y regulatorios distintos:

Banca tradicional: plantea que restringir la acreditación directa en fintech protege la estabilidad financiera, preserva la base de depósitos —clave para otorgar créditos— y evita riesgos sistémicos. Se apoya en normas prudenciales y supervisión estricta para garantizar solvencia y resguardo de los fondos.

Fintech y cuentas de pago: argumentan que la seguridad es equivalente, que la regulación actual las ampara y que prohibir la acreditación directa solo mantiene privilegios históricos del sistema bancario. Para ellos, permitir que el salario pueda caer directamente en una cuenta digital impulsaría la competencia, fomenta la inclusión financiera y responde a las preferencias tecnológicas de los usuarios.

Un debate con impacto real

La pugna no afecta solo al cobro de salarios, sino al modelo competitivo del sistema financiero argentino. Si finalmente se habilita la acreditación de haberes en cuentas fintech, podrían cambiarse viejas reglas de juego que hoy favorecen al sistema bancario tradicional, generando un escenario más competitivo y centrado en las necesidades del usuario. En cambio, mantener el status quo podría asegurar una estabilidad percibida por los bancos, pero a costa de limitar opciones para millones de trabajadores.