El mercado automotor y un gran interrogante ¿comprar un vehículo ahora o esperar?

El mercado automotor argentino, tras un año de fuerte crecimiento en ventas, continúa inmerso en un proceso de acomodamiento de precios y condiciones de financiación, coincidieron economistas consultados por Ámbito. Aunque 2025 cerró con más de 612.000 autos 0 km vendidos, el mejor registro desde 2018 según la Cámara de Concesionarios (ACARA), eso no implica que los precios ya hayan alcanzado un equilibrio definitivo.

Para algunos economistas, el repunte observado en la actividad del sector respondió en gran medida a la liberación de demanda acumulada, más que a una estabilización del mercado. En este sentido, explicó que el sector automotor se encuentra en una fase comparable a la de otros segmentos —como el inmobiliario— en que primero hubo un fuerte rebote y luego un proceso de normalización de valores.

Tres factores que hacen atractivo esperar

1. Ajuste de precios aún en marcha: Alonso observó que la corrección de precios no es uniforme entre segmentos: los autos de alta gama ya muestran bajas tras la reducción del impuesto interno, que pasó del 35% al 18% en 2025, y podría haber nuevos ajustes en el segundo semestre de 2026 que impacten nuevamente en ese segmento.

2. Financiación todavía rígida: Cerca del 50% de los autos 0 km se venden con crédito, por lo que las altas tasas de interés siguen siendo un elemento que encarece la compra. Christian Buteler, economista, señaló que incluso las promociones con “tasa cero” suelen incluir descuentos implícitos si se compra al contado, lo que es un indicio de que los precios siguen integrando ajustes a la baja.

3. Mayor competencia y oferta: La apertura comercial y el ingreso de nuevas marcas aumentan la competencia, lo cual, en teoría, presiona para que los valores se ajusten. Florencia Fiorentin destacó que todavía no terminó el proceso de acomodamiento entre oferta y demanda, lo que favorece una posible baja adicional en los precios.

Usados también tienen margen para corregir

Un punto clave del diagnóstico es el repunte del segmento de autos usados, que tradicionalmente sigue con cierto rezago a los movimientos del 0 km. Hoy la brecha de precios entre nuevo y usado está más estrecha de lo habitual, lo que sugiere que los usados también podrían experimentar correcciones a la baja en los próximos meses.

Conclusión: paciencia como estrategia

En conjunto, los especialistas coinciden en que el mercado automotor argentino no terminó de ajustarse y que existen señales claras de que tanto precios como financiamiento y competencia seguirán evolucionando a favor de los compradores. Por eso, para quienes no tienen urgencia inmediata, esperar algunos meses puede resultar más conveniente que cerrar una compra hoy.