De la mano del trigo y la cebada, las DJVE con embarque fueron récord en enero

El mes de enero cerró con un récord histórico en el registro de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). De acuerdo con datos oficiales de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, las registraciones con fecha de embarque en enero alcanzaron un volumen total de 10.065.011 toneladas, el nivel más alto de los últimos años.

La cifra no solo consolida una fuerte recuperación del comercio exterior agroindustrial, sino que además supera el máximo previo registrado en enero de 2022, cuando se habían declarado 8.861.533 toneladas. El incremento frente a aquel récord es del 13,6%, según información procesada por la Subsecretaría de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional.

El principal motor de este desempeño fue el complejo trigo, que totalizó 4.037.857 toneladas declaradas durante el mes. A este se sumó el complejo cebada, con 998.653 toneladas registradas. En ambos casos, se trata de récords históricos para un mes de enero, lo que refleja una combinación de buena disponibilidad exportable y condiciones comerciales favorables.

En términos interanuales, el crecimiento es aún más contundente. Frente a enero de 2024, cuando las DJVE habían alcanzado 4.730.887 toneladas, el aumento fue del 112%. En comparación con enero de 2025, que había registrado 6.842.795 toneladas, el incremento se ubicó en el 47%.

Desde el Gobierno destacaron que "estos números ponen de manifiesto la capacidad de la agroindustria argentina para incrementar su presencia en los mercados internacionales", especialmente en un contexto de recomposición productiva y mayor dinamismo comercial.

El elevado nivel de registraciones también anticipa un flujo sostenido de exportaciones en los próximos meses, con impacto directo en el ingreso de divisas y en la actividad de toda la cadena agroindustrial, desde la producción primaria hasta la logística y los servicios vinculados al comercio exterior.