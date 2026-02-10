Eliminan retenciones a intereses en dólares para adheridos a Inocencia Fiscal: los detalles

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) avanzó en la adecuación de su normativa impositiva con el objetivo de fortalecer el régimen de Inocencia Fiscal y promover la formalización de activos. A través de la Resolución General 5822/2026, publicada en el Boletín Oficial, el organismo aclaró que los intereses generados por depósitos en moneda extranjera no estarán alcanzados por retenciones del impuesto a las Ganancias.

La medida se enmarca en la actualización del régimen reglamentario vigente para armonizarlo con la entrada en vigencia del régimen simplificado del impuesto a las Ganancias. Según explicó ARCA, el objetivo central es fomentar la incorporación de activos al circuito formal de la economía, garantizando su identificación, trazabilidad y posterior verificación por parte del Estado.

Con esta aclaración normativa, los contribuyentes que decidan adherir al régimen de Inocencia Fiscal contarán con un incentivo adicional: al momento de ingresar fondos al sistema financiero, tendrán la certeza de que los intereses que se generen por esas colocaciones en moneda extranjera no estarán sujetos a retenciones impositivas.

Desde el organismo recaudador señalaron que esta adecuación busca brindar previsibilidad y seguridad jurídica, elementos considerados clave para que personas físicas y jurídicas decidan regularizar su situación patrimonial e incorporar capitales hoy fuera del sistema formal.

La eliminación de retenciones sobre los intereses en dólares se suma a otras herramientas del régimen de Inocencia Fiscal, que apunta a ampliar la base de contribuyentes, fortalecer el sistema financiero y mejorar los mecanismos de control sin recurrir a esquemas sancionatorios, priorizando la adhesión voluntaria.