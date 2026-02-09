Bitcoin rebota: entre el optimismo técnico y la cautela, ¿sube o baja ahora?

El precio de Bitcoin mostró recientemente un rebote significativo desde niveles de más de 15 meses de mínimos, generando un renovado interés entre inversores, aunque los especialistas mantienen reservas sobre la sostenibilidad del movimiento.

Desde principios de 2026, la principal criptomoneda del mundo cayó más del 50% desde su máximo histórico cercano a los u$s126.000, tocando pisos alrededor de u$s59.000 antes de recuperar terreno. En las últimas 24 horas, Bitcoin subió alrededor de un 11%, acercándose nuevamente a los u$s70.000 gracias a compras tácticas y a la limpieza de posiciones apalancadas tras liquidaciones masivas en mercados de derivados.

¿Qué está impulsando el rebote?

El rebote actual se explica por varios factores:

* Captación de compradores oportunistas: Tras episodios de capitulación técnica, muchos traders y fondos entran para aprovechar precios bajos.

* Intervenciones institucionales selectivas: Operaciones de compra por parte de fondos de criptoactivos e instituciones, aunque todavía con flujos netos débiles, sugieren apoyo en zonas de estrés.

* Datos técnicos: El rebote técnico se dio en torno a niveles de soporte considerados relevantes por analistas, como la media móvil simple de 200 días, que coinciden con zonas históricas de demanda para BTC.

Las señales divergentes entre los expertos

Pese a este rebote, las opiniones de analistas siguen divididas:

* Escenario cauteloso: Algunos técnicos advierten que el repunte podría ser una corrección dentro de una tendencia bajista más amplia, más que el inicio de un mercado alcista sostenible. Señalan que sin la consolidación por encima de zonas técnicas clave, como los u$s90.000, es difícil hablar de recuperación genuina.

* Escenario bajista estructural: Otros analistas plantean que el mercado aún podría enfrentar una nueva pata bajista o una fase de consolidación prolongada, con niveles inferiores de soporte en juego si la presión de venta continúa.

* Optimismo técnico moderado: Mientras tanto, ciertos pronósticos técnicos externos al artículo principal muestran que si Bitcoin logra sostener soportes clave y ampliar volumen, podría apuntar a rebotes hacia rangos superiores, como alrededor de u$s96.000–u$s103.000 a corto plazo.

Perspectiva del mercado y riesgo para inversores

Aún con el impulso reciente, varias señales técnicas y de mercado sugieren cautela:

* Las probabilidades implícitas de opciones marcan una baja probabilidad de recuperar niveles de u$s90.000 próximamente.

* El contexto macroeconómico global —incluyendo datos económicos y aversión al riesgo— sigue influyendo en los activos de riesgo como Bitcoin.

* La volatilidad continúa siendo alta, lo que puede traducirse en grandes oscilaciones en el precio en períodos cortos.

Conclusión

Bitcoin ha mostrado una recuperación técnica tras tocar pisos significativos, lo que ha generado un rebote de corto plazo y cierto interés comprador.

No obstante, la comunidad de analistas no considera probado un cambio de tendencia sostenido y mantiene alerta sobre la posibilidad de movimientos bajistas continuados si no se consolidan soportes clave y se generan catalizadores positivos más claros.