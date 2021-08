A contramano del centro rosarino, se afianza el crecimiento comercial en los barrios

La pandemia modificó los hábitos de consumo de una gran cantidad de ciudadanos que hoy prefieren comprar en sus barrios a tener que movilizarse al centro. Lo llamativo es que aún hoy, frente a un escenario de mayor relajación, dichos cambios persisten. Esto se explica ya que en Rosario hubo otras causas que intervinieron para que los centros comerciales barriales se fortalezcan.

Referentes de la Asociación Centro Comercial Ayacucho, Centro Comercial Fisherton, Paseo Empalme Graneros y Paseo Arijón dialogaron con Ecos365 y dieron su visión acerca de un fenómeno que se deja ver con solo recorrer sus calles. En ellas se aprecia la llegada de nuevas marcas, muy poca disponibilidad de locales para alquilar y un constante movimiento de personas entrando y saliendo de los negocios.

Contrastes entre el centro y los barrios

En febrero de este año, el Instituto de Investigaciones Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) presentó un informe donde se realizó un relevamiento acerca de la cantidad de locales comerciales con actividad y vacíos en la ciudad.

El mismo indicaba que la proporción de locales vacíos difería entre el área central de la ciudad y los centros comerciales ubicados en los barrios y zonas: Fisherton, Echesortu, Mendoza Oeste, Tiro Suizo, Córdoba (alt. 2200-3000) Mendoza (alt. 2200-3000), Empalme Graneros, Alberdi y Cafferata (entre Salta y Santa Fe).

"Sobre Ayacucho no hay locales para alquilar, están todos ocupados y no se consigue nada".

En el área céntrica, la tasa alcanzaba el 13,4% de locales vacíos, mientras que en los centros barriales se ubicaba en el 10,5%. Desde el estudio destacan que esta diferencia se debía al hecho de que "durante el Aspo, se fortalecieron los negocios o locales de cercanía a los hogares más próximos a los centros comerciales".

Si durante estos meses que pasaron el deterioro del centro no hizo más que profundizarse, sobre todo tras la salida de Falabella de la mega tienda en la esquina de Sarmiento y Córdoba, en viceversa una gran cantidad barrios iniciaron un proceso de recuperación que se reflejó en la apertura de nuevos espacios.

"Sobre Ayacucho no hay locales para alquilar, están todos ocupados y no se consigue nada. Yo además de dicarme a la mecánica trabajo en la Parroquia La Merced y hace tiempo que estamos buscando un lugar para poner la virgen pero no hay nada disponible", señaló Walter Civetta, presidente de la Asociación de Comerciantes del corredor que se sitúa en calle Ayacucho, desde Lamadrid hasta Battle y Ordóñez y desde Salvat hasta Pavón.

Asimismo, Héctor Gago señaló que en Empalme Graneros "hoy no se encuentran más de dos o tres locales cerrados" y destacó que en estos casos se debe a que los dueños tienen algún problema judicial por el cual no pueden alquilarlo o los utilizan como depósito. "No hay locales para alquilar, si se va uno inmediatamente se ocupa por otro negocio", destacó.

Desde la Cámara de Empresas Inmobiliarias de Rosario, José Ellena señaló que desde hace tiempo la demanda de espacios comerciales se corre a lugares más alejados del centro y destacó que los que concentran la mayor cantidad de búsquedas y solicitudes de alquiler son Echesortu, Tiro Suizo, la Peatonal San Martín en la zona sur y Alberdi.

Si bien uno podría pensar que los precios que se consiguen allí son más económicos que los que se ofrecen en el centro y otros barrios de la ciudad como Abasto o Martin, Ellena destacó que la gran demanda que presentan estas zonas hizo que los valores subieran y hoy "muchas veces te termina saliendo más caro alquilar en Tiro Suizo que en Rioja y Sarmiento en pleno microcentro".

Por su parte, María Fernanda Costa Forcat, presidente del Centro Comercial Fisherton, señaló que lo que más cuesta que se ocupen son los locales de muchos metros cuadrados ya que presentan valores muy costosos que solo pueden ser afrontados por grandes cadenas o negocios con espalda.

Mientras tanto y al igual que sucede con sus colegas, la oferta de tiendas pequeñas o medianas es lo que más escasea. "Nos quedan locales de ciertas magnitudes que son para rubros con gran volumen de mercadería entonces pasan meses hasta que los ocupan. Muchas eran casas que las derrumbaron y construyeron estas mega tiendas", precisó.

Foto cortesía Centro Comercial Fisherton.

Nuevos jugadores

Si la pandemia provocó que algunas marcas bajaran la persiana o directamente salieran del mapa local, para otras significó el momento de expandirse y los barrios no quedaron relegados de esta decisión. Fisherton fue una de las zonas en donde se potenció mucho la gastronomía, con la llegada de nuevos bares y heladerías como Gianduia.

Este año también aterrizó Renato, fabricantes del famoso helado en rollo tailandés y el bar y cervecería Patagonia, quienes se instalaron en la rotonda de Wilde y Avenida Eva Perón con una propuesta integral de comida y postre. Otra marca que viene creciendo a pasos agigantados en la ciudad y cortó cintas en Eva Perón al 8100 es La Masía, dedicada a la venta por mayor y menor de productos de consumo masivo, con foco en bebidas, licores y destilados.

Según Costa Forcat también creció mucho la oferta en salud de la mano del Sanatorio Parque, que amplió sus instalaciones, el Instituto del Niño y el Sanatorio de la Mujer y consideró que esto también favorece a que las familias se queden en el barrio y no tengan que trasladarse al centro.

Por otro lado, sostuvo que el shopping Fisherton Plaza Mall está atrayendo nuevas marcas y que es uno de los principales espacios que tracciona el consumo en el barrio: "Casa Prada Pastas es una fábrica tradicional de pastas artesanales que creció mucho en pandemia. Ellos tiene tres locales, uno de ellos el shopping y ahora está evaluando abrir allí una propuesta más centrada en la gastronomía".

Por su parte Gago señaló que Empalme Graneros, además de consolidar una oferta comercial propia, atrajo otros nombres ya conocidos como la cadena deportiva Team Sport, ubicada en Juan José Paso 5256. A su vez, remarcó que la apertura de la sucursal del Banco Municipal en Juan José Paso 5753 resolvió cuestiones operativas a los vecinos y favoreció a que permanezcan en la zona.

Paseo Empalme Graneros.

"La mayoría de la oferta comercial en Empalme hoy está en Juan José Paso, más allá de que el barrio es más amplio el fuerte es ese corredor. Avenida Génova tiene sus locales y Alberdi también pero muchos comerciantes de la zona me dicen que la metrovía los perjudicó y ya no va tanta gente como antes", destacó Gago.

A la vez que nuevos jugadores aparecen otros emprenden la retirada. Así fue para Casa Goro, que según contó Civetta cerró su local de Ayacucho al 5400 y optó por concentrar la oferta sureña en su negocio de Avenida San Martin al 4300 a unas pocas cuadras. Si bien la tienda ya está alquilada a otra marca, el referente comercial precisó que aún no saben quién va a ir.

Sobre Arijón, Lacámara contó que perdieron un casa de artículos para el hogar que llevaba poco tiempo funcionando: "Era un oulet que vendía un montón de objetos para decoración y equipamiento pero no logró sobrevivir a la pandemia. El dueño me contaba que le estaba costando mucho alquilarlo porque es grande pero parece que finalmente van a abrir un gimnasio".

Compre barrial

Los cuatro referentes comerciales coincidieron en que durante fines del año pasado y este año se ve un acelerado crecimiento de aquellos negocios relacionados al rubro alimenticio, sobre todo con la apertura de minimarkets y almacenes.

"Si hay algo bueno del paseo Arijón es que hay diversidad de propuestas, pero lo que se vio mucho es el crecimiento de lo comestible, abrieron muchas granjas y maxi kioskos que funcionan bien. También hay que señalar que es un rubro que viene muy potenciado por Billetera Santa Fe, en mi caso yo tengo una casa de artículos musicales y no estoy dentro de los sectores autorizados", señaló Alejandro Lacámara, referente del Centro Comercial Arijón.

Paseo Arijón.

De la misma forma lo analizó Costa Forcat, quien destacó la gran presencia de locales de indumentaria en Fisherton, otro rubro que se vio beneficiado por la llegada de esta política gubernamental: "Se nota mucho el impacto de Billetera Santa Fe en los negocios que están adheridos. Los que nos sumamos tuvimos buena llegada sobre todo se nota en los lunes, martes y miércoles que por ahí son los días que todos los rubros presentan promos".

La Billetera representa actualmente casi la mitad de la facturación de los supermercados locales. En este sentido, Civetta señaló que no sólo impulsó las ventas en los comercios barriales sino también en grandes cadenas como Micropack de Arijón que, según consideró, venía bastante caído por la falta de mercadería. Lo mismo con el súper La Reina de Avenida San Martín, el otro gran establecimiento sureño que adhirió al descuento.

"La gente prefiere quedarse y evitar tomarse un colectivo, aparte el centro tiene otro problema que es el hecho de que es difícil encontrar estacionamiento".

También contó que desde el Centro Comercial Ayacucho antes de la pandemia realizaban "Los viernes de Súper Ahorro", un ciclo de descuentos en todos los comercios del barrio que se hacía durante el último viernes de cada mes y donde se finalizaba la jornada con un show en diferentes bares de la zona. Resta ver si retomarán el programa con el correr de los próximos meses.

Centro Comercial Ayacucho.

"Los precios acá en la zona son económicos y esto también ayuda. La gente prefiere quedarse y evitar tomarse un colectivo, aparte el centro tiene otro problema que es el hecho de que es difícil encontrar estacionamiento entonces se vuelcan al barrio porque les es más fácil movilizarse y hay una buena oferta", indicó Civetta.

Para Lacámara el problema del transporte también es una de las causas principales por la cual la gente se inclina a las compras barriales: "El paseo Arijón es muy de los vecinos que ya de por sí son reacios a moverse, además de que el centro dificulta mucho este tema. Acá es distinto, uno sale, recorre y todos nos conocemos".

Inseguridad y problemas edilicios

Viendo la otra cara de la moneda, los referentes compartieron ideas similares en torno a la inseguridad que los acecha y la necesidad de una mayor cantidad de obras y reformas edilicias por parte de la Municipalidad en pos de mejorar sus infraestructuras. Esto último teniendo en cuenta el plan que está llevando adelante el Gobierno de Javkin para embellecer la zona céntrica y de la cual los barrios no quieren quedar relegados.

"Permanentemente estoy pidiendo y reclamando mejoras en el paseo Arijón porque está muy abandonado, nos tienen como el último orejón del tarro. En cuanto a la inseguridad, los robos no se dan tanto en el corredor principal porque hay mucho movimiento, sino en las calles a sus costados. La policía pasa seguido pero no tenemos ni una sola cámara de seguridad, estamos muy desamparados con este tema", explicó Lacámara.

Para Gago, los niveles de delincuencia en Empalme Graneros crecieron en el último tiempo y contó que lo que viene sucediendo en el barrio son robos a locales durante la noche. "No ingresan a mano armada con el local abierto de día porque la gente resiste, delinquen en horario nocturno, usan barretas, entrar y se llevan plata y mercadería mientras suenan las alarmas", contó el comerciante.

Al igual que sucede con Arijón, Gago también sostuvo que uno de los problemas es la ausencia de personal policial y de cámaras de seguridad, las cuales ya fueron solicitadas al municipio. Contó que desde el Paseo se reunieron con funcionarios de seguridad pero todavía es pronto para ver los cambios.

La presidenta del Paseo Comercial Fisherton aseguró que en su caso, los problemas de inseguridad estuvieron muy ligados a la llegada de distintas sedes bancarias. En esta línea, precisó que muchas sucursales fueron mudadas a la zona por robos en el centro, "lo que hizo que se termine generando más delincuencia acá y se necesite una mayor presencia policial".

Por último, Civetta destacó que por el corredor Ayacucho hay una importante presencia de policías en las cuadras, aunque afirmó que nadie está excento de los robos, sobre todo cuando las personas se alejan un poco del epicentro comercial. También adelantó que consiguieron el ok del Municipio para decorar el paseo con luces LED y guirnaldas como las que hoy luce Pichincha.

"Conseguimos un subsidio, logramos comprar un montón de cosas pero había algunas disparidades con el municipio que por suerte se solucionaron. La cuestión es que a la brevedad tenemos prometido por ellos que Alumbrado Público va a iniciar la iluminación sobre calle Ayacucho desde Lamadrid hasta Battle y Ordóñez. Fue un esfuerzo compartido", afirmó el referente.