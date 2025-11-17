Acuerdo con EE.UU., biocombustibles, patentes y dólar estable: el nuevo tablero económico que enfrenta Argentina

En solo tres semanas después de las elecciones, las compañías argentinas hicieron algo que hasta hace poco parecía ciencia ficción: salir al mercado internacional, pedir plata… y que se la den. No solo eso: casi USD 3.000 millones ya entraron por nuevas colocaciones. La estrella del momento fue Pampa Energía, que logró vender una Obligación Negociable a ¡12 años! —un plazo inédito para el sector privado local— por USD 450 millones y a una tasa que muchos países firmarían sin pestañear: 8,1% anual. La demanda triplicó lo ofrecido, una señal de que afuera, al menos por ahora, Argentina volvió a sonar interesante.

El resto del sector energético también se subió a la ola: Tecpetrol, YPF, Pluspetrol, y en breve TGS y Edenor. Todo con un dato clave: el riesgo país para empresas ronda los 400 puntos, bastante más bajo que los 600 de la deuda soberana. La misión oficial es achicar esa diferencia cuanto antes.

Como los dólares de estas emisiones deben liquidarse en el mercado local, se sumó oferta justo en un mes flaco. Y, para mejor, desapareció la demanda minorista de billetes tras el frenesí preelectoral. El resultado: un dólar oficial planchado en $1.430, que probablemente siga así hasta diciembre, cuando se mezcla la demanda por vacaciones con la buena noticia de la cosecha fina: el trigo podría aportar unos USD 1.000 millones extra respecto del año pasado.

El Gobierno, mientras tanto, juega a varias puntas. Necesita acumular reservas para cumplir con el FMI, despejar dudas sobre los pagos de enero y convencer a los mercados de que va en serio. Algunos economistas insisten en que la remonetización permitiría comprar casi hasta USD 40.000 millones sin absorber pesos. Milei bajó un cambio y aclaró que no es la única opción: “Podemos conseguir dólares del mercado”.

El verdadero reloj corre hacia el 9 de enero, cuando vencen USD 4.300 millones. Caputo admitió que no está claro si se usará FMI, swap chino o apoyo norteamericano, porque volver al mercado en plena Navidad es misión imposible.

Las buenas vibras financieras hicieron otro efecto dominó: las tasas se derrumbaron. La caución bursátil pasó del 80% anual antes de las elecciones a cerca del 20%. Las pymes aplauden; los bancos, no tanto. Daniel Artana, de FIEL, igual pide calma: cuatro meses de crisis cambiaria dejan secuelas y la cadena de pagos sigue muy golpeada.

Por eso, la euforia del sector corporativo contrasta con la situación de cientos de pymes industriales, constructores y comercios que —como quedó claro en el cierre de año de la UIA— no visualizan más de seis meses de supervivencia. En la región de Rosario coexisten empresas con oportunidades y viento de cola con otras que se “regalan” en el mercado sin lograr interesados, reflejo de una economía que se ajusta con velocidades muy distintas según el sector.

Algo similar ocurre en la construcción. La ciudad también fue escenario del cocktail anual de la Asociación de Empresarios de la Vivienda (AEV). Su presidente, José Cachero, destacó avances técnicos y normativos, especialmente la aprobación de la Ordenanza de Torres, que habilita edificios de hasta 120 metros en lotes de entre 1.000 y 5.000 m².

Sin embargo, el sector enfrenta problemas más urgentes: pocas ventas, pérdida de poder adquisitivo y un verano que ya anticipa parálisis comercial. Muchos desarrolladores insisten en que el crédito no alcanza para reactivar y que el desafío es recomponer el ingreso real.

El acuerdo con Estados Unidos: patentes, agro y biocombustibles

El anuncio del acuerdo con EE.UU. abrió otro capítulo, uno con letra chica que promete discusiones para rato. Washington logró meter en una misma jugada varios temas en los que venía presionando desde hace años:

Patentes y propiedad intelectual

El texto apunta directo al hueso: fortalecer la protección de patentes, especialmente farmacéuticas. Esto implica:

acelerar aprobaciones,

extender criterios regulatorios,

y evitar “barreras técnicas” que retrasen el ingreso de medicamentos aprobados en EE.UU.

Para la industria local, especialmente la biotecnológica y los laboratorios nacionales, este punto puede generar tensiones: más competencia y menos margen de protección.

Agroindustria: carne, aves y certificaciones exprés

Argentina se compromete a:

abrir el mercado al ganado estadounidense,

incorporar aves de corral importadas en un año,

simplificar el proceso de registro para carnes y alimentos,

y aceptar productos aprobados por reguladores norteamericanos sin exigir evaluaciones locales de Senasa o Anmat.

Traducido: menos burocracia, pero también menos barreras para proteger industrias locales.

En paralelo, EE.UU. promete mejorar el acceso para la carne argentina y eliminar ciertas tarifas recíprocas. Sin embargo, mantiene una cláusula abierta para aplicar aranceles si considera que algo afecta su “seguridad nacional”. Una puerta giratoria made in Trump.

Biocombustibles: una batalla clave para Santa Fe

El biodiésel volvió al centro de la escena. Aunque el acuerdo no detalla cambios concretos, el solo hecho de que se haya reabierto el tema ya encendió expectativas en Santa Fe, donde:

está la mayor capacidad instalada del país,

el sector sufrió bloqueos desde 2016 por aranceles “antidumping” estadounidenses,

y la reapertura del mercado podría significar miles de empleos y un flujo exportador multimillonario.

Hoy todo está en veremos, porque el documento no garantiza nada. Pero, al menos, vuelve al menú de negociaciones.

El nuevo laboratorio de la Bolsa de Rosario: un salto tecnológico real

En Rosario, las buenas noticias llegaron desde otro frente: la Bolsa de Comercio de Rosario inauguró un laboratorio que parece más un centro tecnológico que una ampliación de oficinas. Son 3.000 metros cuadrados con capacidad para más de 120 personas, centralizando áreas que antes estaban dispersas y ganando eficiencia en análisis de:

granos (calidad de trigo, aceite de girasol, germinación de soja),

alimentos (frutas, verduras, carnes),

suelos,

aguas,

proteínas alternativas,

y productos para exportación con certificaciones más sofisticadas.

En la práctica, esto coloca a Rosario como un hub regional de servicios científicos para la agroindustria, justo cuando el comercio internacional exige cada vez más trazabilidad y protocolos. El objetivo: convertirse en un proveedor integral de servicios para la agroindustria, ampliando el alcance desde análisis de granos hasta alimentos, suelos y aguas.

Rosario vuelve al mapa grande de los congresos

El gobierno de Pablo Javkin trabaja para que 2026 sea el año de la consolidación en materia de grandes eventos deportivos y empresariales:

regreso del histórico congreso de Aapresid,

continuidad del torneo ATP de febrero,

eventos corporativos,

nueva franquicia de rugby,

regreso de Los Pumas,

y un calendario que apunta a recuperar los niveles pre-pandemia.

“Será volver a reconocer a Rosario como capital del agro”, dicen desde los pasillos donde se cocina el regreso de Aapresid. Y la frutilla del postre será la materialización del Arena en La Rural donde apunta a que el ganador para la gestión de ese espacio maneje una agenda de por lo menos cien eventos al año, y que reubiquen a la ciudad dentro del esquema de shows de artistas internacionales.

Pymes en alerta mientras el resto celebra

Pero mientras bancos, energéticas y laboratorios celebran, las pymes industriales y comerciales siguen haciendo malabares para sobrevivir. En la región rosarina, muchas no ven más de seis meses de vida. Algunas están tan golpeadas que se “regalan”, pero ni así encuentran compradores.

El contraste es brutal: un país que consigue dólares afuera, baja tasas y firma acuerdos históricos… y otro, el del día a día, donde la caja chica no alcanza para llegar a la quincena.