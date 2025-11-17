Banco Nación baja la tasa para financiar vehículos 0km y usados: principales detalles

El Banco Nación anunció una mejora significativa en las condiciones de su línea de préstamos personales “+Autos”, reafirmando su compromiso con el acceso al financiamiento para la compra de vehículos nuevos y usados.

A partir de ahora, la TNA fija en pesos es del 38%, disminuyendo en 12 puntos porcentuales respecto a la anterior (50%), actualización que convierte a “+Autos” en una de las opciones más competitivas del mercado, impulsando la demanda y facilitando la adquisición de vehículos para miles de argentinos.

Con esta mejora, el Banco Nación busca brindar soluciones financieras accesibles acompañando el crecimiento del sector automotor y acercando oportunidades reales a sus clientes.

Principales atributos de la línea “+Autos”

• Préstamo NO prendario: a sola firma, sin garantía real.

• Disponible para clientes y no clientes del BNA.

• Gestión 100% online, solo con DNI en las concesionarias adheridas.

• Hasta $ 100 millones financiables.

• Financiación del 100% del valor del vehículo (IVA incluido).

• Plazo de hasta 72 meses.

• Vehículos 0km o usados de hasta 10 años, nacionales o importados.

• Se financian autos, pick ups y utilitarios.

• Apertura instantánea de cuenta y tarjeta digital.

• Cotización y alta de seguro digital con Nación Seguros, con descuentos exclusivos.