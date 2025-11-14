Claves del día: acuerdo histórico con EE. UU., ¿fin del monotributo? y mercados en rojo

La jornada prometía ser histórica para el gobierno de Javier Milei: Estados Unidos anunció un Marco para un Acuerdo sobre Comercio e Inversión Recíprocos con Argentina, un pacto que lleva meses de negociaciones y que la administración de Donald Trump ya define como “estratégico” para fortalecer su alianza con el presidente argentino. Pero mientras Washington abría la puerta a un comercio más profundo, Wall Street se la cerraba de golpe: la Bolsa porteña sufrió la peor caída del día entre todos los mercados relevantes, los bonos retrocedieron, el riesgo país subió y los ADR argentinos se hundieron en bloque entre 2% y 7%.

Fue un jueves extraño para los balances oficiales: el dólar bajaba, las tasas quedaban congeladas, el BCRA sumaba reservas, pero el mercado financiero hacía exactamente lo contrario a lo que el Gobierno deseaba transmitir. Luego del rally de euforia post 26 de octubre, la expectativa se desinfló. La economía entró en modo duda.

Un acuerdo gigante, pero los mercados…

El pacto con Estados Unidos abarca casi todos los sectores sensibles. Argentina dará acceso preferencial a medicamentos, maquinaria, dispositivos médicos, vehículos y productos agrícolas estadounidenses; y a cambio, Estados Unidos eliminará aranceles para recursos naturales argentinos, abrirá su mercado a carne vacuna y exigirá que Argentina habilite el ingreso de aves de corral norteamericanas. Además, el acuerdo incluye la modernización del comercio digital, estándares internacionales de propiedad intelectual y cooperación en la lucha contra la piratería.

Un punto clave para Washington: los minerales críticos, donde Estados Unidos quiere posicionarse frente a China. Para la Casa Blanca, este acuerdo es geopolítica pura; para la Argentina, un posible salvavidas exportador.

Pero ni eso movió la aguja de los negocios del día. El mercado miró otro costado.

Bandas cambiarias, salarios y fin del monotributo

Mientras el Gobierno celebraba el pacto bilateral, el ministro Luis Caputo volvió a insistir en que las bandas cambiarias siguen vivas, con un dólar “aplastado” para funcionar como ancla nominal. La estrategia: permitir paritarias mínimas en un contexto en el que el Indec marca IPC cada vez más altos, pero igualmente muy por debajo de lo que sienten los consumidores en la calle.

El dato que encendió las redes fue la confirmación —vía alta filtración oficial— de que el monotributo sería eliminado, explicitando que el ajuste no caerá sobre la “casta” sino sobre quienes tienen los ingresos más bajos. Endeudados, sin pesos y cada vez con más dificultades para llegar a fin de mes, muchos tuvieron que vender su “canuto” para pagar gastos. Ese movimiento masivo de ventas ayudó a que el dólar oficial bajara hasta $1.433,55, con un BCRA que no intervino y aun así logró sumar US$ 11 millones.

El blue cedió a $1.435, mientras que el MEP y el CCL subieron a $1.456,54 y $1.483,62 respectivamente.

La señal del mercado es clara: los dólares se mueven más por necesidad doméstica que por confianza externa.

Tasas quietas, plazos fijos caros y bonos que no seducen

El BCRA continúa liberando pesos a una tasa de política monetaria del 22%, mientras que los bancos compiten con rendimientos muy dispares:

40% anual para plazos fijos grandes,

30% para plazos chicos,

35% en bancos pequeños,

apenas 24% en bancos grandes.

El carry trade aparece más tentador que el dólar: los contratos futuros del Rofex siguen cayendo y proyectan el tipo de cambio por debajo del techo de la banda hasta mayo de 2026.

Las Lecap y Boncap también subieron tanto de precio que sus tasas quedaron entre 1,9% y 2,4% mensual, insuficientes para ganarle a la inflación. En cambio, los bonos internacionales ofrecen rendimientos entre 6% y 9% anual, con cupones de hasta 7%, y con menor riesgo relativo.

La Bolsa se desploma y los ADR reciben el golpe más duro

La Bolsa de Buenos Aires cayó 3,3%, convirtiéndose en el peor mercado del día a nivel global. La ola bajista llegó desde Nueva York, donde los ADR argentinos se derrumbaron en bloque: bancos, energéticas, telecomunicaciones y empresas de consumo masivo tuvieron retrocesos simultáneos, un movimiento poco habitual incluso en jornadas tensas.

Este desplome se combinó con un clima empresarial cargado: en la previa del acuerdo, durante la conferencia de la UIA, funcionarios del Gobierno mantuvieron conversaciones privadas con los industriales y los urgieron a apoyar públicamente las medidas. Varios ejecutivos admitieron a puertas cerradas que Argentina no puede apoyarse sólo en sus recursos naturales, en referencia a la creciente dependencia del país en minerales y commodities como base de su competitividad internacional.

La buena noticia que vino del campo

En Chicago, el maíz y la soja subieron (con una leve baja del trigo). Pero la sorpresa estuvo en Rosario: todos los granos mejoraron, y el precio promedio del recinto local alcanzó el nivel más alto de los últimos dos años.

Con las exportaciones empujando y la recaudación necesitada de aire, el dato llega como un salvavidas en medio del temblor financiero.