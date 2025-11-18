Claves del día: dólar hundido, tasas a la baja y Mercado Libre expande inversiones en Córdoba

El panorama financiero argentino volvió a entregarle al mercado un cóctel de señales cruzadas. Mientras las compañías privadas del país empiezan a recuperar el acceso al crédito voluntario internacional —con emisiones de deuda al 7% anual e incluso con la Ciudad de Buenos Aires próxima a regresar al mercado externo después de tres años— el Gobierno eligió, otra vez, un camino opuesto al que recomiendan tanto el Fondo Monetario Internacional (FMI) como el propio Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Antes de las elecciones, el ministro Luis Caputo había anticipado una estrategia clara: recomprar bonos Globales y Bonares de corto plazo y reanudar la acumulación de reservas en el Banco Central. Sin embargo, con la victoria de Javier Milei y el respaldo explícito del secretario del Tesoro Scott Bessent, el Presidente descolocó al mercado a dejar en claro que no va a comprar reservas para que suba el dólar.

La decisión, celebrada por el oficialismo pero criticada con fuerza por analistas financieros, generó movimientos inmediatos. Contra toda lógica, el dólar mayorista —el de mayor volumen y relevancia— perforó el piso de los $1.400 y cerró a $1.387, su nivel más bajo en más de un mes. Para los operadores, el fenómeno se resume en una frase que ya circula con ironía: “el dólar no flota, se hunde.”

Por qué se derrumban los dólares

Detrás del desplome cambiario hay, principalmente, dos fuerzas:

Emisiones privadas en dólares , que ofrecen tasas entre el 7% y 9% anual y están generando una entrada genuina de divisas.

, que ofrecen tasas entre el 7% y 9% anual y están generando una entrada genuina de divisas. La necesidad de pesos de quienes se sobredolarizaron en la transición electoral, obligados ahora a vender sus tenencias para enfrentar pagos en una economía donde la liquidez local prácticamente desapareció.

de quienes se sobredolarizaron en la transición electoral, obligados ahora a vender sus tenencias para enfrentar pagos en una economía donde la liquidez local prácticamente desapareció. El Gobierno, en paralelo, acelera su agenda política: busca aprobar el Presupuesto 2026 con el nuevo Congreso antes de fin de año y enfrentar en enero o febrero el debate de las reformas laboral y tributaria, que ya acumulan cuestionamientos incluso sin texto definitivo.

Un Banco Central que suelta la soga

El BCRA continúa relajando la política monetaria. La tasa de referencia cayó al 22% anual, empujando a los bancos a recortar el rendimiento de los plazos fijos. Los depósitos minoristas pasaron del 30% al 29% anual, y los mayoristas bajaron del 39,7% al 39%. Aun así, la dispersión es enorme: los bancos grandes pagan apenas 24% a pequeños ahorristas, mientras los bancos chicos —más ilíquidos— siguen ofreciendo hasta 33%.

Pese a las bajas en el dólar oficial, el Central terminó el día con una pérdida de reservas de US$ 280 millones, en medio de la estrategia presidencial de no comprar divisas para cubrir los vencimientos de 2026.

Bonos castigados y un FMI impaciente

La insistencia del Gobierno en desoír al FMI afecta directamente la revisión de metas prevista para fin de año. Si Argentina no aprueba el examen, podría quedar sin los US$ 1.000 millones pendientes del organismo. El mercado no pasó por alto la señal: los bonos cayeron otro 0,1% y el riesgo país trepó a 616 puntos.

Wall Street cae, la IA se recalienta y las cripto se incendian

En Estados Unidos, el mercado tecnológico sigue tensionado ante las advertencias de sobrevaluación en empresas ligadas a la inteligencia artificial. En la previa al balance de Nvidia, Google se llevó una bocanada de aire gracias a Warren Buffett, que la incluyó entre sus diez apuestas estratégicas.

Pero la peor noticia del día llegó desde el universo cripto: el Bitcoin se derrumbó otro 4,7%, quedó en US$ 92.000 —por debajo de su cotización de septiembre de 2024— y arrastró a todo el ecosistema, con ventas masivas en ETFs y operadores nerviosos golpeando el botón “vender” sin encontrar compradores sólidos.

Bolsa en rojo y un mercado de nuevo con dudas

En Buenos Aires, las acciones retrocedieron 2,2%, con fuertes bajas en bancos y energéticas. Los ADR en Nueva York acompañaron el tono negativo. La expectativa del mercado es que el Tesoro termine interviniendo indirectamente en la zona de $1.350 para recomponer reservas antes del 9 de enero, cuando vencen pagos de Bonares y Globales.

MercadoLibre anuncia inversiones en Córdoba

Mientras el frente financiero exhibía tensiones crecientes, MercadoLibre sorprendió con un anuncio que refuerza su posición en Argentina. La compañía informó que abrirá dos centros logísticos de última milla en Río Cuarto y Villa María, lo que permitirá la creación de más de 400 empleos.

El movimiento se produce después del cierre de oficinas en la capital provincial y coincide con la avanzada de la reforma tributaria cordobesa, diseñada para atraer nuevas inversiones tecnológicas y logísticas al distrito.

Commodities: granos en alza y metales en baja

El día dejó también: