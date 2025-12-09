Cómo se mueve el dólar tras la vuelta al mercado internacional de deuda y la baja de retenciones

El dólar oficial retoma las operaciones tras el feriado del lunes, prolongando la calma cambiaria de las últimas semanas. El viernes, el tipo de cambio bajó y completó cuatro jornadas consecutivas de retrocesos, extendiendo la pax en un momento en el que el Gobierno confirmó su regreso al mercado internacional de deuda, con una licitación prevista para la próxima semana. Además, este martes anunciaron una nueva rebaja de retenciones.

Este martes, el dólar mayorista opera en $1.440, una suba de $5 respecto al cierre del viernes, ubicándose un 5,2% por debajo del límite superior de la banda del Banco Central, que se sitúa hoy en $1.515,50. En el segmento minorista, el dólar en el Banco Nación avanza a $1.465.

En los tipos de cambio bursátiles, el contado con liquidación (CCL) retrocede 0,6% hasta $1.497,98, mientras que el MEP baja 0,4% para ubicarse en $1.468,69. El dólar blue se opera en $1.435 y es el tipo de cambio más barato del mercado.

En el sector de futuros, se registran subas moderadas. La mayor suba es de 0,16% en el tramo del dólar para marzo, que actualmente cotiza en $1.544. Para fin de año, se espera que el tipo de cambio cierre en $1.453.

Baja de retenciones

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció a través de la red social X que las alícuotas bajarán de manera inmediata en los siguientes niveles:

* Soja: de 26% a 24%

* Subproductos de soja: de 24,5% a 22,5%

* Trigo y cebada: de 9,5% a 7,5%

* Maíz y sorgo: de 9,5% a 8,5%

* Girasol: de 5,5% a 4,5%