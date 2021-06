¿Cómo usar la nueva función de Twitter para salirse de las conversaciones?

Twitter está trabajando en una solución para las notificaciones innecesarias que se reciben en torno a una conversación mediante tweets, así, creará la función Unmention, para salir de las conversaciones.

El adelanto lo hizo Dominic Camozzi, diseñador de privacidad de la red social. Es una forma de proteger al usuario de conversaciones indeseadas, sea por el tema o la extensión -incluso, la intensidad de los tuiteros- de ellas.

La evolución desde el famoso candado para filtrar quién puede y quién no entrar a tu TL sigue avanzando.

Como lo recuerda 9to5Mac, ya en 2020 Twitter impulsó la opción de restringir quién puede responder un tuit que envías. Esto incluye las opciones de permitir que lo respondan las personas a las que sigues o, sencillamente, nadie.

“Algunas veces quieres hablar y otras, simplemente… no”, señaló Camozzi en su publicación. “Mira estos conceptos tempranos que podrían ayudar a controlar la atención no deseada en Twitter. La retroalimentación, especialmente en este nivel, es invitada (y buscada)”.

Como se ve en la imagen, solo debes escoger la opción “Unmention yourself from this conversation”, o “Sal tú mismo de esta conversación”, su equivalente, y listo. “La persona que te mencionó no será notificada”, explica la red.

Camozzi, como lo dice en su cuenta, solo “quiere hacer más fácil que te salgas de un tuit o una conversación en la que no quieres estar”.

La opinión de Engadget acerca de los futuros cambios es muy válida. “Las características podrían dar a los usuarios herramientas adicionales para lidiar con situaciones en las que los tuits virales resultan en acoso a gran escala”, señala Karissa Bell.

“A diferencia de las respuestas limitantes, que deben hacerse antes de enviar un tweet, las funciones de Unmention podrían usarse después del hecho o de forma proactiva”.

El tema también pasa por la protección frente a los usuarios tóxicos u ofensivos. Existen áreas donde Twitter no alcanza a llegar para evitar este tipo de interacciones, pero te ofrece la posibilidad de frenarlas, gracias a estas herramientas.