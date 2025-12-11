La inflación de noviembre fue la más alta de los últimos siete meses: ¿qué pasó?

Este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dio a conocer de cuánto fue la inflación en noviembre. El guarismo se ubicó en 2,5%, la más alta desde abril de este año.

El sector que mostró el alza más significativa fue el de Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles: ¿de cuánto? Del 3,4%; Transporte también movió la aguja con un 3,0% y poco por detrás quedó Alimentos y bebidas no alcohólicas, que quedó en 2,8%.

En la antesala, varios relevamientos de las firmas privadas marcaban que la cifra general se ubicaría por encima del 2,3% registrado en el décimo mes del año. El alza estaría influenciada por la fuerte suba que viene mostrando la carne desde septiembre y la lista de aumentos en los servicios regulados.