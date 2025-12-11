Las economías regionales bajo la lupa: 13 de 19 andan con dificultades bien marcadas

El Semáforo de las Economías Regionales elaborado por CONINAGRO mostró un panorama heterogéneo en el agro argentino, con seis actividades en verde, siete en amarillo y seis en rojo.

Este semáforo es un indicador mensual que busca resumir la situación de las economías regionales mediante tres componentes clave: negocio (que considera la relación entre precios pagados a productores y costos de producción, Productivo (que mira superficie/stock y niveles de producción), Mercado (que analiza exportaciones, importaciones y consumo interno)

La gran novedad del mes fue la actividad apícola, que logró mejorar su posición y pasó de estar en amarillo a ubicarse en verde. Esto fue resultado de aumentos de precios que superaron la inflación interanual, un crecimiento en el stock de colmenas y un fuerte impulso exportador. Según datos nacionales, las exportaciones de miel crecieron más de 30% y generaron ingresos superiores a US$233 millones, consolidando una mejora en múltiples indicadores.

Este avance en la apicultura contrasta con la situación de otras economías: yerba mate, arroz, papa, vino y mosto, hortalizas y algodón continúan en rojo, principalmente por un componente de negocio que se resiente por precios atrasados frente a la inflación y costos elevados.

En tanto, en categoría amarilla se encuentran sectores como forestal, maní, leche, tabaco, cítricos dulces, mandioca y peras y manzanas, que presentan señales mixtas entre sus indicadores, con dificultades para consolidar mejoras sostenidas en precio y mercado.

Los sectores en verde además de la apicultura incluyen actividades tradicionales como bovinos, porcinos, aves, ovinos y granos, que mantienen una relación más favorable entre precios, producción y mercados.

Este semáforo permite visualizar rápidamente el estado de 19 economías regionales y detectar tendencias, advierte CONINAGRO, y su actualización mensual sirve como referencia para productores, técnicos y tomadores de decisión del sector.

Comercio exterior

El análisis del plano internacional permite ver con claridad cómo las economías regionales participan del comercio global y qué sectores son los que realmente impulsan la generación de divisas. Al observar el comercio exterior acumulado entre enero y octubre de 2025, aparece una estructura muy concentrada en unos pocos complejos primarios que explican la mayor parte tanto de las exportaciones como de las importaciones.

En ese período, las 19 actividades agropecuarias y economías regionales relevadas sumaron exportaciones por US$ 48.420 millones, lo que significa un salto del 61% frente al promedio histórico de la última década (USD 30.042 millones). La estructura exportadora muestra una alta concentración: el 78% de los ingresos provino de los complejos granarios (soja, maíz, trigo, girasol, cebada y sorgo), mientras que el 8,5% correspondió al sector bovino. El 13,5% restante, equivalente a unos US$ 6.537 millones, fue aportado por el conjunto de las demás economías regionales.