Está todo dado para que Argentina tenga una marca histórica: ¿por qué el trigo ilusiona?

Era impensable semejante guarismo de producción, luego de una sequía que afectó a gran parte del desarrollo de los cultivos de verano. Si bien hubo buenas lluvias y reservas que comenzaban a consolidarse en los meses previos a la siembra, la campaña arrancó con un horizonte productivo de 20 Mt. Así, los datos de 2025/26 continúan sorprendiendo y a medida que avanza la cosecha los rindes registrados son evidencia de una campaña inédita por sus condiciones casi ideales que han permitido conocer el potencial actual del cultivo en la Argentina.

En cuanto a superficie, fue posible verificar con tecnología satelital algunos datos. En la región núcleo se sembraron 220.000 ha más de trigo que lo estimado precedentemente. También se suma el dato del relevamiento satelital de la bolsa entrerriana, dónde técnicos del SIBER han determinado que hubo 50.000 ha más en Entre Ríos. De esta manera se actualiza el área sembrada nacional con trigo en 7,17 M ha.

Las labores de cosecha muestran un avance del 58%, por lo que en este informe se está actualizando el rinde del centro y norte del país, incorporando casi 60 qq/ha como promedio de la región núcleo, 42 qq/ha en Entre Ríos (Siber) y casi 40 qq/hga en Córdoba como media provincial. Por lo tanto, la estimación de rinde medio pasa de 37,7 qq/ha a 41 qq/ha de noviembre a diciembre.

Para la cifra final de producción, además del ajuste de la superficie sembrada y del rendimiento, se tuvo en cuenta un área no cosechada de 400.000 ha. En definitiva, de concretarse la estimación de producción de 27,7 Mt, Argentina produciría en la campaña 2025/26 un 37% más de trigo que en el ciclo previo.

Considerando las últimas 25 campañas agrícolas, la cifra de trigo es récord por dónde se lo mire: en área sembrada superó la anterior marca de 7,1 en el 2001/02; en rinde supera por casi 5 quintales el anterior récord del 2010/11 (36,2 qq/ha). Y en producción por 4,7 Mt a los 23 Mt obtenidos en la temporada 2021/22.

"Ha sido un año dónde las lluvias no fueron una limitante para expresar el potencial triguero, con lluvias inéditas de julio, en agosto y excelentes condiciones de llenado en buena parte de la región pampeana. Este ciclo también se caracteriza por la inversión que el sector ha hecho en tecnología, sobre todo en semilla, controles contra enfermedades, fertilización y re fertilizaciones que fueron necesarias antes los fuertes problemas de lixiviación de nutrientes por lluvias".

Rindes: Santa Fe pica en punta

Por ahora, la estimación de 47,3 qq/ha como rinde promedio de la provincia de Santa Fe ocupa el primer puesto en el podio de rindes trigueros provinciales. Pero todavía falta la mitad de la superficie por cosechar y otras provincias muestran un gran potencial.

Buenos Aires, con ajustes positivos en los rindes del norte provincial, está en 2do lugar con 43,2 qq/ha. Le sigue Entre Ríos con un cultivo que arroja un promedio provincial de 42 qq/ha. Y por detrás está la provincia de Córdoba con 39,6 qq/ha.

Es importante destacar que estas marcas ya son de por sí récords en las 4 provincias. Para entender lo inéditos que son los rindes de trigo es interesante destacar que la marca actual provincial supera al anterior récord de Santa Fe por 6,4 qq/ha, en Buenos Aires por 2,6 qq/ha y Entre Ríos por 2 quintales, marcas que se habían registrado en la campaña 2010/11. Córdoba supera por 3 quintales a la máxima marca del año 2021/22. Aún falta mucho, pero en Buenos Aires, los registros de la cebada, que se cosecha antes y es un excelente indicador, también "está rompiendo los relojes", como expresan los técnicos, con rindes por encima de los 50 y 60 qq/ha.

En el centro este, las expectativas en lotes sin problemas de excesos están entre los 50 a 70 qq/ha, no así en campos planos o bajo, donde las expectativas se desploman. Y en el SE de Buenos Aires, en el gran bastión triguero, las expectativas están en superar los 60 qq/ha.