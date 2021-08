Con OK en Planeamiento, el complejo con hotel Hilton quedó más cerca de su aprobación

El proyecto del complejo céntrico de usos múltiples, donde funcionará el primer hotel rosarino de la cadena Hilton, dio un paso clave en la comisión de Planeamiento, donde se analizaron los informes técnicos que detallan las excepciones a las ordenanzas requeridas y las compensaciones exigidas. Hay principio de acuerdo para que la iniciativa obtenga despacho esta semana o a más tardar la próxima. Luego será analizada en Ecología y Gobierno, donde también estarían los votos para que llegue al recinto. Eso sí, habrá que ver qué ruido mete la contienda electoral.

El Inconcenter es uno de los proyectos inmobiliarios más importantes que están siendo discutidos en el Concejo. En resumidas cuentas, se trata de u complejo de usos mixtos emplazado en el sector delimitado por San Lorenzo, Presidente Roca, Santa Fe y España. Allí funcionará el hotel Hampton by Hilton, el cual contará con 96 habitaciones, residencias, centro de negocios, tres niveles de parking subterráneo y un paseo peatonal a cielo abierto con espacios comerciales y gastronómicos. Además habrá unidades de viviendas, corporativas y de coworking.

Por sus características, desde el vamos se definió que la propuesta sea abordada por las comisiones de Planeamiento, Ecología y Gobierno. La primera de ellas había solicitado dos informes aclaratorios sobre algunos puntos que generaban dudas, básicamente respecto a las dimensiones de la obra y las compensaciones, los cuales llegaron en la última semana.

Allí se dejó en claro que la torre elíptica de calle San Lorenzo tendrá una altura de 61,50 metros, superando con creces los 54 máximos permitidos, pero con el fin de que todo el edificio “quede como una gran fachada”. Albergará 21 pisos con departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios, y una serie de amenities. Paralelamente, la ordenanza establece que respecto a las medianeras, debe haber seis metros de cada lado, pero para lograr la tipología edilicia buscada, de un lado sólo hay cuatro metros.

Del lado de Presidente Roca se ubicará el edificio del hotel, el cual contará con 10 pisos, 96 habitaciones, áreas comunes y lobby. Allí no hay problemas de altura, porque es la misma que la de inmuebles linderos, pero sí en el bloque interno. Es que la normativa municipal sancionada el año pasado fija un máximo de 25 metros, pero el desarrollador pide 29. Además está la cuestión de las compensaciones, que serían en torno al 10% del total, cuando algunos sectores reclaman el 15%.

Por los puntos antes mencionados, las mayores reticencias están del lado de Ciudad Futura, pero el resto de la comisión parece verlo de otra manera. “No se trata de transgresiones de magnitud, y la inversión es muy importante para la ciudad (se habla de desembolso inicial de u$s9 millones y proyecto global de u$s25 millones)”, destacó en diálogo con Ecos365 la presidenta de la comisión de Planeamiento, María Fernanda Gigliani, que igualmente consideró que desarrollos de este tipo no deberían tener lugar en el trazado vial primario sino en grandes avenidas o frente a parques, entre otras cosas por el fuerte impacto que producen en la infraestructura de la zona.

Además, tampoco está muy convencida de que sumar más oficinas al centro, en un contexto de pandemia, sirva para reactivarlo. De cualquier modo, anunció que no objetará el proyecto que en la próxima sesión saldrá aprobado de Planeamiento, más allá de que la realización de este encuentro queda sujeto a las medidas de fuerza planteadas por municipales. Luego será el turno de Ecología, donde se trabajará en el estudio de impacto ambiental, y finalmente Gobierno. De no mediar imprevistos, hay consenso para sancionarlo. No obstante, la cercanía de los dos turnos electorales puede agitar las aguas y por eso habrá que seguirlo de cerca.