Mientras el Merval muestra solidez, las acciones y bonos suben en Wall Street

La rueda financiera del último viernes arrojó resultados diversos para los activos argentinos, con avances en la mayoría de los segmentos de renta variable tanto en Bolsa local como en Wall Street, y comportamiento positivo en varios bonos soberanos en dólares.

En este contexto, el índice Merval volvió a mostrar un signo positivo tras jornadas previas mixtas, mientras que el riesgo país continuó por encima de los 500 puntos básicos, un nivel de referencia clave para el costo de financiamiento de la deuda argentina en los mercados internacionales.

La jornada financiera de este viernes mostró un panorama positivo para la renta variable argentina, con subas tanto en el mercado local como en los ADRs que cotizan en Estados Unidos, mientras que los bonos soberanos exhibieron avances moderados.

A su vez, el riesgo país se mantuvo en niveles elevados pero estables, en un contexto de mayor atención a factores económicos globales y locales que siguen pesando sobre los activos emergentes.

Renta variable: Merval y ADRs

En la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, el S&P Merval registró un avance cercano al 1,9%, acercándose a niveles de casi 3 millones de puntos en pesos, reflejando mayor apetito por acciones locales tras anuncios económicos positivos.

Medido en dólares, el índice también sumó alrededor de 2,6%, apoyado en el retroceso de algunos segmentos del mercado cambiario que alivian la valuación en moneda dura.

En Wall Street, los ADRs de empresas argentinas cerraron con mayoría de subas, con avances que superaron el 4% en algunos casos, liderados por bancos y entidades financieras del país.

Bonos soberanos: subas moderadas

Los bonos argentinos en dólares operaron con variaciones positivas, aunque moderadas. Los Globales mostraron ganancias generalizadas de hasta 0,3%, mientras que algunos Bonares registraron movimientos planos a ligeramente negativos en tramos específicos de la curva.

Los analistas destacaron que, pese a la volatilidad global, el segmento de renta fija mostró cierta estabilidad, influenciado por factores externos y locales que continúan impactando las expectativas de rendimiento.

Riesgo país: por encima de los 500 puntos

El riesgo país argentino, medido por el indicador EMBI+ de JP Morgan, se mantuvo estable por encima de los 500 puntos básicos, un nivel que, aunque elevado, refleja cierta compresión reciente respecto a máximos históricos vistos en 2025 y principios de 2026.

Este indicador es clave para estimar el costo de financiamiento externo de Argentina y la percepción de los inversores sobre el riesgo crediticio del país.