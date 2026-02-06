El ruralismo santafesino, cara a cara con Pullaro: ¿qué reclamos llevó a la reunión?

Autoridades del Consejo Directivo de la Confederación de Asociaciones Rurales de Santa Fe (CARSFE) mantuvieron una reunión institucional con el gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, y miembros de su gabinete, en un encuentro orientado a fortalecer el vínculo entre el sector agropecuario y el gobierno provincial.

Durante la reunión, ambas partes coincidieron en la importancia de sostener un diálogo permanente, constructivo y maduro, con el objetivo de consolidar políticas públicas que acompañen el desarrollo productivo. Desde CARSFE remarcaron que el desempeño del campo y el crecimiento de Santa Fe están estrechamente ligados, bajo la premisa de que cuando a la provincia le va bien, al sector agropecuario también.

En ese marco, la entidad presentó una agenda de temas considerados prioritarios para los productores santafesinos. La seguridad rural ocupó el primer lugar entre las preocupaciones planteadas, en un contexto donde los delitos en zonas rurales siguen siendo un reclamo recurrente del sector.

Otro de los ejes centrales fue la infraestructura productiva, clave para mejorar la competitividad y la logística del agro, junto con cuestiones vinculadas al medio ambiente. También se abordaron las necesidades específicas del puerto de Santa Fe, considerado estratégico para el desarrollo regional y la salida de la producción.

Asimismo, CARSFE expuso la situación actual de la ganadería y la lechería, dos actividades relevantes para la economía provincial, haciendo especial énfasis en los aspectos impositivos y administrativos que impactan en la rentabilidad y la sustentabilidad de los establecimientos.

El encuentro fue calificado como positivo por ambas partes y permitió avanzar en la necesidad de mejorar la planificación conjunta y la previsibilidad. En ese sentido, se acordó profundizar canales de trabajo directos con las áreas correspondientes del gobierno provincial, con el objetivo de encontrar soluciones concretas a las problemáticas planteadas por el sector productivo.

La reunión se enmarca en una serie de contactos institucionales que buscan consolidar una agenda común entre el Estado provincial y el agro, en un escenario donde la articulación público-privada aparece como un factor clave para el desarrollo de Santa Fe.