Paso del Bosque acelera su expansión: sumará 11.000 metros cuadrados dedicados al hogar y deco

La noticia de la expansión de Paso del Bosque cae en un momento clave para el desarrollo comercial de la región y promete cambiar la dinámica del sector norte de la ciudad. Paso del Bosque, el complejo que supo ganarse un lugar central en el mapa de compras de la región, acaba de confirmar un movimiento que promete sacudir el tablero: una ampliación de 11.000 metros cuadrados íntegramente dedicada al hogar, la construcción y los servicios profesionales. Este ambicioso plan no nace del azar, sino de la reconversión estratégica de una superficie que hasta hace poco tiempo ocupaba el hipermercado Micropack. Al igual que un inversor que sabe cuándo rotar su cartera para capturar mayor valor, la gerencia del Paso Del Bosque decidió que ese espacio debía transformarse en una nueva ala comercial que albergue a 30 locales de alta rotación y prestigio.

La jugada es audaz pero está respaldada por una realidad ineludible: el consumidor actual ya no quiere saltar de un punto a otro de la ciudad para resolver una reforma o equipar un ambiente. Busca la solución integral. Esta especialización que encara el centro comercial responde a una demanda que pedía a gritos un entorno de compra cómodo, con estacionamiento y servicios complementarios, donde se pueda desde elegir un revestimiento hasta contratar la dirección de un proyecto de interiorismo. Según confirman desde la administración, el mercado ya dio su veredicto de aprobación: antes de poner el primer ladrillo de esta etapa, ya se han firmado los primeros contratos de alquiler, alcanzando un sólido 55% de ocupación. La llegada de estos "pesos pesados" del rubro no solo garantiza variedad, sino que aporta un sello de calidad que eleva la vara de toda la propuesta.

Paso del Bosque acelera su expansión

Este nuevo sector no se limitará a la venta minorista tradicional. El abanico es tan amplio como las necesidades de una vivienda moderna: amoblamiento, decoración, bazar, blanquería, iluminación y cortinas. Pero hay más. El proyecto contempla rubros que suelen ser el dolor de cabeza de cualquier propietario, como la seguridad del hogar, herramientas profesionales, sanitarios, grifería y aberturas. Incluso habrá lugar para el mundo automotor, cerrando un círculo de servicios que apunta directo al corazón de la clase media y alta rosarina. La gerencia de Paso del Bosque lo tiene claro: “Con la última extensión del shopping ganamos muchísimo público al ampliar la propuesta de entretenimiento y con el servicio de salud, y ahora tenemos las mismas expectativas al sumar 30 locales que transformarán el lugar en un polo de productos y servicios para el hogar”. Esta declaración de principios subraya una visión de negocio de volumen combinado con una experiencia de usuario superior.

La propuesta guarda un as bajo la manga: un área de coworking y oficinas individuales. En tiempos donde el trabajo híbrido dejó de ser una novedad para ser la norma, contar con un espacio de trabajo dentro de un polo de diseño y construcción es una ventaja logística imbatible. Imaginen a un arquitecto reuniéndose con sus clientes en su oficina dentro del shopping, para luego caminar apenas unos metros y mostrarle en vivo las telas, los muebles o la iluminación que planea para su hogar. Todo esto, aderezado con un servicio de gastronomía de primer nivel que permite cerrar negocios o hacer una pausa sin salir del predio. Es, en esencia, la creación de una comunidad de negocios donde la sinergia entre locatarios se da de forma natural.

Construcción, plazos y una visión de largo aliento para la región

El cronograma de trabajo ya está sobre la mesa y no admite distracciones. Las obras de adecuación para este nuevo gigante del diseño comenzarán el mes que viene. El desafío técnico es interesante: se trata de la reconversión total del antiguo salón de ventas y una porción del depósito que utilizaba el hipermercado. Esta metamorfosis dejará configurada una sección comercial moderna, de techos altos y circulación fluida, diseñada para que el paseo sea tan gratificante como la compra misma. Si los plazos se cumplen como un reloj suizo, la fecha de inauguración está marcada en el calendario para septiembre de 2026. Es un horizonte de mediano plazo que permite a las empresas interesadas planificar sus inversiones, sus stocks y su comunicación con la antelación necesaria para un desembarco exitoso.

Mirando hacia atrás, es fácil entender por qué este nuevo paso genera tanto entusiasmo. El año pasado, Paso del Bosque ya había dado muestras de su voracidad al extenderse hacia el este. Esa etapa sumó locales comerciales, un centro de salud que traccionó un público constante y renovó por completo el sector de entretenimiento infantil y las salas de cine con tecnología Dolby Atmos. Ese movimiento incrementó notablemente el flujo de visitantes, transformando el lugar en un destino de fin de semana para toda la familia. La lógica que aplican ahora es la de la consolidación. Al sumar el polo del hogar, el centro comercial deja de ser solo un outlet de indumentaria o un lugar de ocio para convertirse en un destino integral.

Sector de entretenimiento infantil y las salas de cine con tecnología Dolby Atmos

En un contexto donde la gestión financiera y la eficiencia en el uso de los recursos son las obsesiones de cualquier empresario, el modelo de Paso del Bosque ofrece una plataforma con una infraestructura compartida que reduce costos fijos y maximiza la exposición. No es lo mismo abrir un local a la calle, lidiando solo con la seguridad y la limpieza, que formar parte de un ecosistema que garantiza un flujo constante de gente y que ofrece una administración que acompaña al locatario en su puesta en marcha. La administración del centro comercial ha enfatizado que ofrece una atención personalizada para cada nueva firma que decide sumarse, entendiendo que el éxito del shopping es, en última instancia, el éxito de sus comercios.

Invitación al negocio: agenda directa

La invitación está abierta para aquellas empresas que quieran dar el salto y posicionarse en una de las zonas con mayor proyección de la ciudad. Para obtener detalles finos sobre metros cuadrados disponibles, condiciones de ingreso y beneficios, los interesados tienen canales directos de consulta. Por un lado, el martillero Matías Antonio Núñez (Mt. 2004) centraliza la información comercial al teléfono 3416 47-8581. Por el otro, la propia oficina de Paso del Bosque dispone del contacto 11 2808-0434 y el correo (luciano.disanto@pasodelbosque.com.ar) para gestiones específicas.

En definitiva, Rosario asiste al nacimiento de una nueva forma de pensar el comercio de soluciones para la vivienda. No es solo una obra de ladrillos y cemento; es un proyecto que entiende que el tiempo del cliente es el recurso más escaso y que la especialización es la mejor herramienta para fidelizarlo. Con el respaldo de una marca que ya probó su efectividad y un plan de obras sólido, Paso del Bosque se prepara para ser, a partir de 2026, el nuevo hogar de las ideas y los proyectos de toda una región que no para de construir su futuro.