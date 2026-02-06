Acuerdo con EEUU: ¿qué autos podrán ingresar con arancel cero y cómo será el cupo?

El reciente acuerdo comercial firmado entre Argentina y Estados Unidos incorpora un capítulo específico para la industria automotriz que, de aprobarse en el Congreso Nacional, permitiría la importación de vehículos desde Estados Unidos con arancel 0% sobre el Derecho de Importación Extrazona (normalmente 35%). Sin embargo, se trata de un beneficio restringido por un régimen de cupo anual y por especificaciones técnicas que limitan qué vehículos pueden ingresar bajo este esquema.

La principal medida incluye un cupón de hasta 10.000 unidades por año que podrán ingresar al país sin pagar el arancel del 35% al cual están sujetos los vehículos producidos en países extrazona. Esto representa alrededor del 1,7% del mercado argentino, un volumen marginal comparado con las importaciones totales de vehículos.

Qué autos podrán importarse

La normativa especifica las posiciones arancelarias habilitadas, incluyendo:

* Vehículos con motores de 1.500 a 3.000 cm³ y de más de 3.000 cm³.

* Vehículos con motor diésel de más de 2.500 cm³, siempre que cumplan con condiciones de tamaño (más de 5,5 metros de largo y 2 metros de ancho sin espejos).

* Autos híbridos y eléctricos

Por estas reglas, no podrán ingresar bajo el beneficio arancelario unidades clásicas del segmento pick-up medianas que compiten con la producción local o regional (por ejemplo, Toyota Hilux, Chevrolet S10, Ford Ranger o Volkswagen Amarok), aunque por cilindrada en teoría podrían clasificarse.

SECTOR AUTOMOTRIZ (3/13) En automóviles se abre un cupo de 10.000 vehículos que no pagarán arancel. Sumado a la baja de impuestos internos un Tesla que hasta unos meses costaba 85.500 dólares pasaría a costar 52.800. Entiendo, 10.000 vehículos no van a cambiar nada en un mercado… pic.twitter.com/YIrFmRxKDz — Fede Sturzenegger (@fedesturze) February 6, 2026

Quiénes podrán usar el cupo

El beneficio se extiende a marcas estadounidenses como Ford, General Motors y Stellantis (Jeep/RAM), así como a fabricantes de vehículos eléctricos como Tesla y Rivian. En el caso de estas últimas, al no existir importadores oficiales en Argentina, quienes deseen aprovechar el cupo deberán tramitar certificaciones técnicas directamente con el fabricante.

También podrían utilizar parte del cupo autos de marcas internacionales que fabrican en Estados Unidos —como Honda, Toyota, Hyundai, Nissan, Volkswagen, BMW o Mercedes-Benz— siempre que los vehículos cumplan las condiciones arancelarias y técnicas establecidas.

Modo de asignación y controversias

A diferencia del régimen de importación de 50.000 autos híbridos y eléctricos con arancel 0% vigente en 2026, donde se asignan porcentajes entre fabricantes locales y importadores oficiales (ADEFA y CIDOA), el cupo de 10.000 unidades desde Estados Unidos no tiene un reparto predeterminado.

La asignación de ese cupo será por orden de llegada a la aduana argentina (“first-come, first-served”), lo que podría favorecer a empresas con mayor capacidad de logística y volumen, en detrimento de importadores más pequeños. La medida podría generar críticas por inequidad en el acceso a este beneficio limitado.

Requisitos pendientes

Si bien el acuerdo fue firmado entre las autoridades, su aplicación requiere la aprobación del Congreso Nacional para que pueda entrar en vigencia y comenzar a operar en la práctica.