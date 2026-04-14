Efecto guerra: el Gobierno ya se ataja por la inflación de marzo, que sería más del 3%

A pocas horas de la publicación oficial del Índice de Precios al Consumidor (IPC), el ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que la inflación de marzo se ubicará por encima del 3%, lo que marcaría el registro mensual más alto en lo que va de 2026.

El dato, que será difundido por el INDEC, genera expectativa tanto en el Gobierno como en el mercado, ya que implicaría una aceleración respecto al 2,9% registrado en febrero.

Durante una presentación en Rosario, el funcionario explicó que la suba responde principalmente a un factor puntual: el impacto del aumento en los precios internacionales del petróleo. Según detalló, este efecto se trasladó a distintos rubros de la economía, como el transporte, los pasajes aéreos y otros servicios, generando presión sobre el índice general de precios.

A este componente se suman factores estacionales típicos del mes de marzo, como incrementos en educación e indumentaria, que suelen tener incidencia en el IPC durante este período.

En ese marco, Caputo buscó relativizar el dato y sostuvo que se trata de un fenómeno transitorio. En su visión, a partir de abril se consolidaría un proceso de desaceleración inflacionaria acompañado por recuperación de la actividad económica.

Además, el ministro reconoció que el contexto internacional, particularmente la tensión en Medio Oriente, podría generar impactos de corto plazo en los precios energéticos. No obstante, aseguró que tanto el Gobierno como las empresas del sector tomaron medidas para amortiguar el traslado a los surtidores.

Las proyecciones privadas y el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central ya anticipaban un IPC en torno al 3%, en línea con lo señalado por el titular de Hacienda.