El BCRA bajó tasas y la mira está puesta en el dólar: ¿sigue bajando?

El Gobierno logró en las últimas horas "blindar" su camino hacia las elecciones de octubre, con el riesgo de eventual default despejado. Se logró, no sólo con el agro liquidando u$s7.000 millones por tres días con retenciones cero, sino también con el fuerte apoyo de los Estados Unidos a través de un swap por u$s20.000 y posible compra de bonos. En este sentido, el dólar cripto cae más de 1,4% este jueves 25 de septiembre y el tipo de cambio podría sufrir una nueva baja esta jornada.

Mientras la atención seguía concentrada en EEUU, el Banco Central dio un paso más para normalizar la economía. Durante la rueda del miércoles, aceleró la baja de tasas de corto plazo y las llevó al 25%. De esta manera, el tipo de cambio cayó por debajo de los $1.350 y retornó a niveles previos a la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires.

El BCRA bajó las tasas

La autoridad monetaria redujo en 10 puntos porcentuales (p.p) su postura tomadora en los pases pasivos a un día de las ruedas simultáneas de BYMA. Esto generó un recorte en otros instrumentos de corto plazo como las cauciones, cuyo retorno a un día descendió al 22%.

Vale recordar que estos retornos llegaron a estar cerca del 80% a comienzos de mes, en un contexto de fuerte volatilidad financiera y creciente presión sobre el tipo de cambio. El nivel de esta jornada se ubica más en línea con el promedio previo al desarme de las Lefis.

Desde la consultora 1816 señalaron en un informe que el Gobierno podría aprovechar el positivo cambio en las condiciones de mercado generado a partir del apoyo de EEUU al programa económico libertario para bajar las tasas, que ya están por debajo del 29% que rendían las Lefis, o para contener (y/ó bajar) el spot.