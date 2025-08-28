Empresas argentinas bajo presión: importaciones, tasas y dólar complican el escenario

El panorama empresarial argentino cierra agosto con múltiples tensiones que afectan tanto a grandes industrias como a pymes. Tres factores concentran las principales preocupaciones: la apertura de importaciones impulsada por el Gobierno, las tasas de interés en niveles récord y los movimientos del tipo de cambio.

Importaciones en alza y competencia externa

Según datos oficiales, las importaciones crecieron un 17,7 % interanual en julio, con un aumento del 23,2 % en cantidades, aunque con caída en precios del 4,1%. Esto llevó a que la balanza comercial, aún superavitaria en USD 988 millones, se redujera a la mitad respecto del mismo mes del año pasado. Proyecciones privadas estiman que, en 2025, el saldo positivo del comercio exterior se ubique en torno a los USD 6.000 millones, muy por debajo de los casi USD 19.000 millones alcanzados en 2024.

Para las empresas locales, este aumento de importaciones significa mayor competencia en el mercado interno, sobre todo para las pymes manufactureras que ven erosionada su participación.

Tasas de interés elevadas y financiamiento restringido

La política monetaria restrictiva llevó las tasas de interés a niveles cercanos al 75,6% nominal anual en las últimas colocaciones de deuda. Esto encarece notablemente el acceso al crédito y limita las posibilidades de inversión y capital de trabajo de las empresas. En el caso de las pymes, el financiamiento vía descuento de cheques electrónicos pasó en pocas semanas del 35% al 50% anual, lo que las obliga a recortar planes de expansión o renegociar condiciones con proveedores.

Volatilidad cambiaria y presión sobre costos

El tipo de cambio oficial mostró movimientos de depreciación en julio, con el peso superando los $1.350 por dólar en el mercado. Si bien las medidas del Banco Central lograron moderar la volatilidad en ciertas jornadas, la incertidumbre persiste. Para las empresas importadoras, esto significa mayores costos en insumos y dificultades para proyectar márgenes. En contraste, algunos sectores exportadores encuentran una mejora en su competitividad, aunque condicionada por la inestabilidad cambiaria y las trabas logísticas.

Un panorama desafiante

El conjunto de estos factores configura un escenario de presión múltiple para el entramado productivo: aumento de costos, limitaciones en el financiamiento y una competencia externa creciente. El efecto inmediato es la cautela empresarial, con menor inversión, caída en el consumo interno y una recuperación industrial que se ralentiza.